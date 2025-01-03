Adalet Bakanı Tunç: Önümüzde yapay zekayla ilgili çalışmalar var

Tunç, Buca ilçesinde, İzmir Adli Tıp ile İzmir ve Karşıyaka Denetimli Serbestlik hizmet binalarının açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Bakan Tunç, kentte Kemalpaşa adalet binasının inşaatının sürdüğünü, Aliağa adalet binasının da yakın zamanda temelinin atılacağını, Çocuk Adalet Merkezleri projesinin 4'üncüsünü de İzmir'de hayata geçireceklerini bildirdi.

Adaletin toplumsal barış ve huzurun teminatı olduğunu vurgulayan Tunç, adaletin olmadığı yerde huzur ve güvenin olamayacağını, adaletin hakkıyla tecelli edebilmesi için yasaması, yürütmesi, yargısıyla demokratik hukuk devletinin olması gerektiğini ifade etti.

Bakan Tunç, mevzuatın yenilenmesi konusunda son 22 yılda temel kanunların tamamını toplumun ihtiyacına uygun hale getirdiklerini, ceza, ticaret ve borçlar kanunlarının yenilendiğini, şu anda Türkiye'nin Avrupa'nın en yeni temel kanunlarına sahip bir ülke konumunda olduğunu söyledi.

Türkiye'de 2002'de sadece 78 müstakil adalet sarayının bulunduğunu, bugün ise bu sayıyı 380'e çıkardıklarını belirten Tunç, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı.

Binaların içerisindeki teknolojik donanımların önemini vurgulayan Tunç, şöyle devam etti:

"Önümüzde yapay zekayla ilgili çalışmalar var"

"UYAP sistemimiz dünyaya örnek bir teknoloji projemiz. Adalet alanında ve bu yapıyı gün geçtikçe de geliştirmenin gayreti içerisindeyiz. Vatandaş portalı UYAP'ta 22 milyona ulaşmış durumda ve 57 kurumla 186 farklı entegrasyonu sağlamış durumdayız. Yani mahkemelerimiz resmi kurumlardan tapuda, nüfustan artık günlerce belge beklemiyor. Entegrasyon içerisinde sistemden dosya aktarılabilir. Özellikle avukatlarımız, uzlaştırmacılarımız, arabulucularımız bilirkişilerimiz ve kurumlarımız UYAP'a entegre bir şekilde UYAP hizmetinden yararlanarak kendi bürolarından davalar açabiliyorlar, duruşmalara katılabiliyorlar. Elektronik duruşmalar, SEGBİS sistemi elektronik tebligat, icrada e-satış gibi uygulamalarla teknolojinin tüm imkanlarını adliyemizin hizmetine sunmanın gayreti içerisindeyiz. Şimdi önümüzde yapay zekayla ilgili çalışmalar var. Yapay zekanın adli hizmetlerinde kullanılması elbette ki karar veren mekanizma içerisinde değil ama yapay zekayla özellikle birçok hususun gerçekleştirilmesi de mümkün. Bu konudaki çalışmalarımızda sürdürmenin gayreti içerisindeyiz."

"Yargıda 8 bin 632 mahkeme var"

"Geciken adalet adalet değildir" diyen Tunç, uzun süren davaları sona erdirmek, hedef süreleri tutturmak durumunda olduklarını dile getirdi.

Tunç, özellikle iş yoğunluğunun fazla olduğu mahkemelerde mahkeme sayılarını artırdıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"İstinafta bazı dairelerde, iş dairelerinde, aile hukukuna bakan dairelerde, kira davalarına bakan dairelerde özellikle iş artışı nedeniyle uzun süre yargılamalara şahit oluyoruz. Bunu sona erdirmek için de bu sene özellikle yeni mahkemelerin, yeni dairelerin kurulmasını sağladık. Şu anda adli yargıda 8 bin 632 mahkeme var. Bu 2002'de 3 bin 727'di. Son 1 yılda da 2 bin 623 ilk derece mahkemesinin kurulmasın sağladık. Yani son 1 yılda yüzde 30 artış sağladık. Bundan sonra özellikle bakıyoruz şu an istatistiklere gelen ve çıkan dava sayısı olarak. 11 milyon derdest dosya devralmış 12 milyon karar verilmiş. Dolayısıyla biriken dosyalarda, yargı teşkilatımızın, hakim ve savcılarımızın büyük bir özveri içerisinde inşallah bu sistemi daha da hızlandırmanın gayreti içerisinde olduklarını görüyoruz."

"2005'ten itibaren 8 milyonun üzerinde kararın infazı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi"

149 denetimli serbestlik müdürlüğünün, 6 bin personel ile 437 bin yükümlünün denetim ve takibini gerçekleştirdiği bilgisini veren Tunç, "2005 yılında itibaren denetimli serbestlik sistemi aracılığıyla yargı mercileri tarafından hükmedilmiş 8 milyonun üzerinde kararın infazı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Halen bu sistemde iyileştirme çalışmaları odağa alınarak 520 bin kararın infazı da devam ediyor. Denetim serbestliğinin bir parçası olan ve 2013 yılında kurulan Elektronik İzleme Merkezi vasıtasıyla yaklaşık 67 bin 500 kişinin denetim ve takibini elektronik izleme ekipmanlarının kullanımıyla gerçekleştirmiş bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Tunç, bilim insanlarının Türkiye'de Adli Tıp Kurumunun çalışmalarını örnek aldığını, kurumun yargının maddi gerçeği ortaya çıkarılması konusunda çok önemli katkıları olduğunu sözlerine ekledi.

Programda Vali Süleyman Elban, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, AK Parti İzmir Milletvekilleri Yaşar Kırkpınar ve Mahmut Atilla Kaya da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Bakan Tunç ve beraberindekiler açılışı gerçekleştirilen 3 binayı inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.