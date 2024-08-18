Adalet Bakanı Tunç: Orman yangınlarında toplam 22 şüpheliden 9’u tutuklandı

Adalet Bakanı Tunç, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, “12-17 Ağustos tarihleri arasında Aydın, Muğla, İzmir, Manisa, Tunceli, Bolu ve Uşak olmak üzere 7 ilimizde meydana gelen orman yangınları hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında şu ana kadar toplam 22 şüpheli gözaltına alınmış olup, şüphelilerden 9’u tutuklanmış, 5’i hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1’i ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır. 7 şüphelinin gözaltı işlemleri devam etmektedir” dedi.

Bakan Tunç, “Yangınlarla ilgili soruşturmalar titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Hayat kaynağımız ormanlarımıza sahip çıkmak hepimizin görevidir. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yeşil vatanımızı korumak için fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum” ifadelerine yer verdi.