Adalet Bakanı Tunç: Türkiye'nin yargı sistemi her zamankinden daha tarafsız ve bağımsız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bakan Tunç, Bartın Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Bakan Tunç, Türkiye'nin yargı sisteminin her zamankinden daha tarafsız ve bağımsız olduğunu ve hukuk güvenliğine de saygı duyduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme sürecini başlattığını söyleyen Tunç, Türkiye Yüzyılı'nın, gençlerin omuzlarında yükseleceğini ifade etti.

"Eğer Türkiye'de beyin göçü olsa binlerce teknoloji mühendisi çalışır mı?"

Tunç, gençlere güvendiklerini, onların bu yüzyılı Türkiye çağı yapacağını aktararak, "Eğer Türkiye'de beyin göçü olsa ASELSAN'da, ROKETSAN'da, HAVELSAN'da, Baykar'da binlerce teknoloji mühendisi çalışır mı? Türkiye'yi farklı sebeplerle terk etmiş olabilirler. Eğitim için de terk edebilir. Dünyayı gezeceğiz, eğitim alacağız. Ülkemize faydalı olacağız. O nedenle gidenler de olabilir ama Türkiye'de suç işleyip kaçanlar da olabilir. Bu beyin göçü değildir. Gençlerimiz beyin göçü propagandasına kesinlikle aldanmasın" dedi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya da üniversite olarak İsrail'i destekleyen küresel şirket ürünlerinin kullanılmaması yönünde kararlar aldıklarını, bunun diğer üniversitelere de örnek olduğunu ifade ederek, milli ve manevi duyguları yüksek nesiller yetiştirmeye gayret ettiklerini dile getirdi.

Programa, Vali Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Serhat Sır ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Bakan Tunç ve protokol üyelerince, TEKNOFEST 2025'te dereceye giren lise öğrencilerine hediyeler verildi.