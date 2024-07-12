Adalet Bakanı Tunç'tan 9. Yargı Paketi açıklaması: İçeriğinde neler var?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 39 maddelik 9. Yargı Paketi'nin TBMM Genel Kurulunda uzlaşı içerisinde kabul edileceğine inandığını bildirdi. Tunç, 9. Yargı Paketi'nin önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu'nda görüşüleceğini kaydetti.
Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9. Yargı Paketi'nin TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildiğini anımsatarak, önümüzdeki günlerde de TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini bildirdi.
Bakan Tunç: Önemli düzenlemeleri içeriyor
Bakan Tunç, kanun teklifinin adalet hizmetlerinin etkinliğini artırma, yargısal süreçleri hızlandırma, suçla etkin mücadele sağlama, ceza adalet sistemini ve hukuki güvenliği güçlendirme, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesini sağlama, aile kurumunu güçlendirme, hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarını genişletme gibi önemli düzenlemeleri içerdiğini kaydetti.
39 maddeden oluşuyor
Kanun teklifinin 39 maddeden oluştuğunu aktaran Tunç, "20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan kanun teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum.
9. Yargı paketi TBMM Adalet Komisyon’unda kabul edildi. Komisyonun değerli Başkan ve üyelerine, kıymetli milletvekillerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyor, önümüzdeki günlerde Genel Kurul’da görüşülecek olan Kanun Teklifinin ülkemiz, milletimiz ve yargı camiamız için…— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) July 12, 2024