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Adalet Bakanı Tunç'tan 9. Yargı Paketi açıklaması: İçeriğinde neler var?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 39 maddelik 9. Yargı Paketi'nin TBMM Genel Kurulunda uzlaşı içerisinde kabul edileceğine inandığını bildirdi. Tunç, 9. Yargı Paketi'nin önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu'nda görüşüleceğini kaydetti.

Haber Merkezi
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Adalet Bakanı Tunç'tan 9. Yargı Paketi açıklaması: İçeriğinde neler var?
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Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9. Yargı Paketi'nin TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildiğini anımsatarak, önümüzdeki günlerde de TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini bildirdi.

Bakan Tunç: Önemli düzenlemeleri içeriyor

Bakan Tunç, kanun teklifinin adalet hizmetlerinin etkinliğini artırma, yargısal süreçleri hızlandırma, suçla etkin mücadele sağlama, ceza adalet sistemini ve hukuki güvenliği güçlendirme, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesini sağlama, aile kurumunu güçlendirme, hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin alanlarını genişletme gibi önemli düzenlemeleri içerdiğini kaydetti.

39 maddeden oluşuyor

Kanun teklifinin 39 maddeden oluştuğunu aktaran Tunç, "20 farklı kanunda değişiklik yapan 39 maddeden oluşan kanun teklifinin milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum. 

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