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Adalet Bakanı Tunç'tan adli yıl paylaşımı

Adalet Bakanı Tunç, 2024-2025 Adli Yılı'na ilişkin paylaşımında "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukukun üstünlüğü ilkesinden hiçbir zaman taviz vermeden adalet hizmetlerinin etkinliğini ve sunumunun kalitesini artırmak, adalete olan güveni zirveye taşımak, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi
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Adalet Bakanı Tunç'tan adli yıl paylaşımı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hukukun üstünlüğü ilkesinden hiçbir zaman taviz vermeden adalet hizmetlerinin etkinliğini ve sunumunun kalitesini artırmak, adalete olan güveni zirveye taşımak, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.

Bakan Tunç, bugün başlayan 2024-2025 Adli Yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, adaletin mülkün temeli, toplumsal barış ve huzurun teminatı, hakkı hak sahibine teslim etmek, her şeyi yerli yerine koymak olduğunu belirtti.

Adaletin tecellisinin hukuk devletiyle, hukuk devletinin ise tarafsız ve bağımsız yargıyla mümkün olduğuna işaret eden ve yeni adli yılın hayırlara vesile olmasını dileyen Tunç, paylaşımında şunları kaydetti:

"Adaletin tecellisi için fedakarca görev yapan hakimlerimize, Cumhuriyet savcılarımıza, avukatlarımıza ve tüm adalet teşkilatımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hukukun üstünlüğü ilkesinden hiçbir zaman taviz vermeden adalet hizmetlerinin etkinliğini ve sunumunun kalitesini artırmak, adalete olan güveni zirveye taşımak, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Demokrasimizin standartlarının yükseltilmesi, hukuk devletinin güçlendirilmesi, temel hak ve hürriyetlerin genişletilmesi adına önemli reformlara imza atmaya devam edeceğiz."

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