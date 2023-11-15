Adalet Bakanı Tunç'tan AYM'ye bireysel başvuru açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurunun kaldırılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

“Bireysel başvuru hakkını biz getirdik” diyen Bakan Tunç, “Geriye dönmek diye bir durum söz konusu olamaz.” ifadesini kullandı.

“Konjonktürel bazı durumlar nedeniyle, bireysel başvuru yolunun zedelenmesini istemiyoruz.” diyen Bakan Tunç, “Anayasamızın bireysel başvuruyu düzenleyen 148’inci maddesini, AYM’nin 62/16 sayılı kuruluş ve yargılama usullerine ilişkin kanunun bireysel başvuruyla ilgili maddeleri okunduğunda, çelişkilerin yakalanması mümkün” ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, “Orada farklı yorumlanabilecek cümleler var. Bu cümleler sorunlara yol açıyor.” şeklinde konuştu.

Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru hakkının getirildiği 23 Eylül 2012’den bu yana 551 binden fazla başvuru yapıldığını açıklamıştı.

Yüksek Mahkeme, bu başvurulardan 422 binden fazlasının sonuçlandırıldığını bildirmişti.