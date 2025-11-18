  1. Ekonomim
Adalet Bakanı Tunç'tan Böcek ailesinin şüpheli ölümlerine ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da 4 kişilik ailenin zehirlenme şüphesiyle ölümüne ilişkin, "Olay yeri incelemeleri, elde edilen deliller ve kimyasal incelemeler Adli Tıp'ta gerçekleştirilecek. Yemekten, gıdadan mı zehirlenmiş yoksa oteldeki kimyasal ilaçlamadan mı olmuş, tüm bunlar soruşturma neticesinde ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, "Yargısal Süreçlerde Çocuklar için Koruyucu ve Onarıcı Yaklaşımlar Projesi"nin açılış töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Adalet Bakanı Tunç, İstanbul Fatih'te konakladıkları otelde zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmalarının ardından hayatlarını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğa ilişkin soru üzerine, olayın ardından adli soruşturmanın hemen başlatıldığını anımsattı.

Böcek ailesi vakasında zehirlenme kaynağı soruşturuluyor

Ailenin gezdikleri, yemek yedikleri yerlerle ilgili titiz bir soruşturma yürütüldüğünü, gözaltı ve tutuklama kararlarının verildiğini ifade eden Tunç, kaldıkları otelle ilgili ilaçlama kaynaklı bir durum olup olmadığının da araştırıldığını belirtti.

Bakan Tunç, "Bütün deliller toplanıyor. Olay yeri incelemeleri, elde edilen deliller ve kimyasal incelemeler Adli Tıp'ta gerçekleştirilecek. Yemekten, gıdadan mı zehirlenmiş yoksa oteldeki kimyasal ilaçlamadan mı olmuş, tüm bunlar soruşturma neticesinde ortaya çıkacak hususlar." diye konuştu.

