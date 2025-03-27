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Adalet Bakanı Tunç’tan Bursa’daki otel yangını açıklaması: 1 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa Uludağ Oteller Bölgesi'ndeki bir otelde çıkan yangına ilişkin adli soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü, yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespiti için oluşturulan bilirkişi heyetinin de çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Adalet Bakanı Tunç’tan Bursa’daki otel yangını açıklaması: 1 kişi gözaltına alındı
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Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa'daki bir otelde çıkan yangının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, yangınla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada bir cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bilgisini paylaştı.

"Bilirkişi heyetinin çalışmaları devam etmektedir"

Konuyla ilgili adli soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü aktaran Tunç, "Yangının çıkış sebebi ve sorumluların tespiti için oluşturulan bilirkişi heyetinin çalışmaları devam etmektedir. Soruşturma kapsamında oteli işleten firma müdürü gözaltına alınmıştır. Yangında hayatını kaybeden milli kayakçımız Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta'ya Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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