Adalet Bakanı Tunç'tan CHP'nin Meclis açılışına katılmamasına tepki: Bugünkü CHP, Atatürk’ün kurduğu parti değildir

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 28. Dönem 4. Yasama yılı, bugün yapılacak özel oturumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak.

CHP ise bu yıl, partili belediye başkanlarının tutuklanması gerekçesiyle yeni yasama yılı açılışına katılmayacak.

"Milletvekillerine saygısızlık"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP’nin TBMM'nin Yeni Yasama Yılı açılış oturumuna katılmama kararının "milli iradeye ve milletvekillerine saygısızlık olduğunu" ifade etti.

Tunç, A Haber canlı yayınında, CHP'nin, TBMM'nin Yeni Yasama Yılı açılış oturumuna katılmama kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"CHP’nin yasama yılının başında, milletvekillerimizin yeni bir başlangıç yaptığı, adeta bir bayram havasında geçirilecek bir günde Meclis’e katılmaması milli iradeye saygısızlıktır, milletvekillerine saygısızlıktır.

Burada özellikle CHP’nin izlediği siyaset doğru siyaset değildir.

CHP Atatürk’ün kurduğu partidir ama bugünkü CHP, Atatürk’ün kurduğu parti değildir. Uygulamalarıyla bunu görüyoruz.

Çünkü bugün itibarıyla baktığımızda milletin değerlerine uzak kalmaya çalışan, milletin değerleriyle barışık olmayan bir siyaset izleyen ve özellikle yeni sistemi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni tam anlamıyla idrak edemeyen bir yapıyı görüyoruz.

Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik eleştirinin de ötesine geçen hakaretler, karalama siyaseti maalesef CHP yöneticileri ve siyasetçileri tarafından sürdürülüyor.

"Yeri ve zamanı geldiğinde millet buna cevabını verecektir"

Yasamayı da millet belirler, kanunları yapar; yürütmeyi de millet belirler ve Cumhurbaşkanını seçer bu sistemde. Yargı da bağımsız ve tarafsız şekilde yasamanın kanunları ile yürütmeyi denetler. Bu demokrasinin gereğidir.

Dolayısıyla burada hem parlamentoya gelmeyerek hem Meclis’e karşı bir saygısızlık, hem de Cumhurbaşkanı yürütmenin başı, milletimiz tarafından seçilen ve Meclis’in anayasa gereği olarak ilk gün açılış konuşmasını yapmak, Anayasa’da ifade edilen bir husus ve Anayasa’nın bir gereği.

Tüm bunları göz ardı ederek bir takım siyasi, politik düşüncelerle ‘Biz Meclis’e gelmeyeceğiz, Meclis’i protesto edeceğiz…’ Bu milletimiz tarafından tasvip edilecek bir durum değildir. Parlamento, Meclis her şeyin konuşulacağı yerdir ve konuşuluyor.

Burada herkes düşüncelerini ifade edecektir, eleştiriler de olacaktır. Dolayısıyla iktidarıyla, muhalefetiyle Meclis’in çatısı altında muhalefet kendi görevini yapacak, iktidar da görevini yapacaktır.

Dolayısıyla CHP’nin özellikle izlediği politika, yargıya yönelik eleştiriler, yine yasamaya yönelik bugünkü tavrı, Cumhurbaşkanımıza ve yürütmeye yönelik karalama siyaseti milletimiz tarafından görülüyor. Yeri ve zamanı geldiğinde millet geçmişte olduğu gibi yine buna cevabını verecektir."