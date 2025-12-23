Adalet Bakanı Tunç'tan DEM Parti görüşmesi sonrası açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’ı kabul ederek “Terörsüz Türkiye” sürecine dair kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bakanlıkta yapılan görüşmede ülkenin ve milletin geleceği açısından kritik öneme sahip “Terörsüz Türkiye” sürecinin tüm yönleriyle ele alındığını ifade etti.

Çalışmaların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve devletin ilgili kurumlarının koordinasyonunda yürütüldüğünü vurgulayan Tunç, görüşmede, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından ortaya konulacak yol haritası kapsamındaki adımların konuşulduğunu ifade etti.

"Terör, kalkınmanın önündeki en büyük engellerden biri"

Terörün tamamen sona ermesinin ortak arzu olduğunun altını çizen Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Millet olarak hepimize büyük acılar yaşatan, ülkemizin kalkınmasının ve daha da güçlenmesinin önündeki en büyük engellerden biri olan terörün tamamen sona ermesi; gençlerimizin, çocuklarımızın, milletimizin daha huzurlu ve güvenli bir geleceğe kavuşması hepimizin ortak arzusudur.

Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetine daima sahip çıkacak, süreci hassasiyetle yürütmeye devam edeceğiz. Ülkemizi geleceğe emin adımlarla taşıyacak, Türkiye Yüzyılı'nı terör olmadan daha güçlü bir şekilde inşa edeceğiz.