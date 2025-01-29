Adalet Bakanı Tunç’tan gözaltına alınan üç gazeteci için açıklama

Halk TV’den üç gazeteci, Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek, canlı yayında gerçekleştirilen bir röportajın ses kaydını izinsiz kullandıkları iddiasıyla dün akşam saat 18.00 civarında gözaltına alındı.

Üç gazeteci, adliyeye sevk edilmelerinin ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan ilk açıklama geldi. Bakan Tunç, "Gazetecilik faaliyetinden dolayı kimse gözaltına alınmaz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bilirkişi ile yapılan bir telefon görüşmesi bulunuyor. Karşı tarafın savunmasından izinsiz yayın yaparsanız, bu suç teşkil eder" dedi.

Bakan Tunç'un açıklamasında öne çıkan ifadeler şöyle:

"Gazetecilik faaliyeti ile kimse gözaltına alınmaz. İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma var bilirkişi ile yapılan bir telefon görüşmesi var, karşı tarafın savunmadan yayınlarsanız bu suç olur.

Özel'in yaptığı açıklamaları esefle karşılıyoruz. Bu acının üzerinde polemik yapmak çok çirkin. Biz ucu kime dokunursa dokunsun diyoruz, onlar da bize dokunmasın diyorlar.

Konuyu yeterli biçimde incelediler. Makamı ne olursa olsun gerek kamu gerek sivil, bu kapsamda soruşturma genişletilerek devam ediyor. Ailelerin acısı çok taze, dayanılır gibi değil. Bu acıyı kim yaşatıyorsa herkes cezasını çekecek. Yargı şeffaf bir şekilde işleyecek. Hangi fiillerde tüm şeffaflığı ile kamuoyuna ile paylaşılacak"