İkinci İmralı görüşmesi olacak mı? Adalet Bakanı'ndan açıklama geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti grup toplantısı öncesinde Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tunç'a, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti İmralı heyetinin, terörist Öcalan ile ikinci görüşmesinin ne zaman yapılacağı soruldu.

"Görüşme talebi olursa değerlendirilir"

Bakan Tunç, DEM heyetinin İmralı'ya giderek terörist Öcalan ile ikinci kez görüşme talebinde bulunmadığını duyurdu.

Bakan Tunç açıklamasında, talep olmadığını belirtti ve sözlerine şunları ekledi: Görüşme olması noktasında büyük bir çaba var. Yeni görüşme talebi olursa değerlendirilir.

Bahçeli'den ikinci görüşme için çağrı

Bahçeli'nin çağrısıyla DEM heyeti geçtiğimiz günlerde İmralı'ya gitmişti. Öcalan'ın "Barış için çağrı yapmaya hazırım" açıklamasının ardından heyet siyasi partilerle ve bazı siyasi isimlerle görüşmüştü. Temaslarını tamamlayan heyetin ikinci kez Öcalan'la görüşmek için İmralı'ya gitmesi bekleniyor.

Öte yandan dün açıklama yapan Bahçeli, "İkinci görüşmede terör örgütü PKK'nın tasfiye edildiği açıklanmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.