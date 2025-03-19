Adalet Bakanı Tunç: Türk yargısına güvenmemiz gerekir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturma hakkında yaptığı açıklamada, "İmamoğlu soruşturması titizlikle yürütülmektedir. Hukukun üstünlüğü esastır ve herkes kanunlar karşısında eşittir. Mahkemeler bağımsızdır" dedi. Tunç, soruşturmanın yasal çerçevede ve adaletin gerektirdiği şekilde ilerleyeceğini belirtti.

Bakan Tunç, "Soruşturma detaylı ve titiz bir şekilde sürdürülmektedir. Hukukun üstünlüğü temel prensibimizdir. Kanunlar herkes için eşit şekilde uygulanır ve yargı bağımsızdır. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir. Hukukun üstünlüğü esastır. Kanunlar karşısında herkes eşittir. Mahkemeler bağımsızdır." ifadelerini kullandı

"Cumhurbaşkanıyla ilişkilendirmek hadsizliktir"

Bakan Tunç, başlatılan soruşturmalarla ilgili yaptığı açıklamada, soruşturma sürecinin gizli olduğunu vurgulayarak, dosya içeriğine vakıf olmadan değerlendirmelerde bulunmanın doğru olmayacağını belirtti. Tunç, "Darbe gibi ifadelerle nitelendirmek yanlıştır. Sokak çağrıları yapmak asla kabul edilemez. Hukuk devletinde suç işlendiğine dair iddia varsa savunmanın yapılacağı yer sokaklar değil yargı makamlarıdır" ifadelerini kullandı. Bakan Tunç, yaptığı açıklamada, "Soruşturma ve davaları sayın Cumhurbaşkanımız ile ilişkilendirmek en hafif tabiriyle hadsizliktir" dedi. Adaletin sağlanabilmesi için sağduyu ile hareket edilmesi gerektiğini belirten Tunç, sürecin hukuki çerçevede ve doğru bir şekilde ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

"Türk yargısına güvenmemiz gerekmektedir"

Bakan Tunç, "Hukuk devletinde masumiyet karinesi esastır. Türk yargısına güvenmemiz gerekmektedir. Kimlerin hangi iddialara muhatap olduğu yapılan soruşturma sonucunda ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı