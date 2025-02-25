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Adalet Bakanı Tunç'tan İşyurtları açıklaması: 60 bin hükümlü ve tutuklu çalışıyor

Adalet Bakanı Tunç, "Türkiye genelinde 371 İşyurdu Müdürlüğünde 1700 atölye ve tesisimizde, her yıl ortalama 60 bin hükümlü ve tutuklu çalışıyor" ifadelerini kullandı

Haber Merkezi
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Adalet Bakanı Tunç'tan İşyurtları açıklaması: 60 bin hükümlü ve tutuklu çalışıyor
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 371 İşyurdu Müdürlüğündeki 1700 atölye ve tesiste her yıl ortalama 60 bin hükümlü ve tutuklunun çalıştığını belirterek, "İşyurtlarımız, üretimin hiç durmadığı bir fabrika gibi faaliyet gösterirken, atölyelerde üretilen yerli ürünleri vatandaşlarımızın hizmetine sunarak milli ekonomimize de katkı sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ceza adaletinin amacının toplumu suçtan korumak olduğunu vurguladı.

Ceza infaz aşamasında gerçekleştirilen uygulamalarla hükümlülerin ıslahı ve yeniden topluma kazandırılması için çalıştıklarını aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"Bu amaç doğrultusunda İşyurtları Kurumumuz aracılığıyla işbaşı meslek eğitimi veriyor ve 200'den fazla meslek dalında üretim faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye genelinde 371 İşyurdu Müdürlüğünde, 1700 atölye ve tesiste her yıl ortalama 60 bin hükümlü ve tutuklu çalışıyor. İşyurtlarımız, üretimin hiç durmadığı bir fabrika gibi faaliyet gösterirken, atölyelerde üretilen yerli ürünleri vatandaşlarımızın hizmetine sunarak milli ekonomimize de katkı sağlıyoruz."

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