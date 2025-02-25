Adalet Bakanı Tunç'tan İşyurtları açıklaması: 60 bin hükümlü ve tutuklu çalışıyor
Adalet Bakanı Tunç, "Türkiye genelinde 371 İşyurdu Müdürlüğünde 1700 atölye ve tesisimizde, her yıl ortalama 60 bin hükümlü ve tutuklu çalışıyor" ifadelerini kullandı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 371 İşyurdu Müdürlüğündeki 1700 atölye ve tesiste her yıl ortalama 60 bin hükümlü ve tutuklunun çalıştığını belirterek, "İşyurtlarımız, üretimin hiç durmadığı bir fabrika gibi faaliyet gösterirken, atölyelerde üretilen yerli ürünleri vatandaşlarımızın hizmetine sunarak milli ekonomimize de katkı sağlıyoruz." ifadesini kullandı.
Hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ceza adaletinin amacının toplumu suçtan korumak olduğunu vurguladı.
Ceza infaz aşamasında gerçekleştirilen uygulamalarla hükümlülerin ıslahı ve yeniden topluma kazandırılması için çalıştıklarını aktaran Tunç, şunları kaydetti:
"Bu amaç doğrultusunda İşyurtları Kurumumuz aracılığıyla işbaşı meslek eğitimi veriyor ve 200'den fazla meslek dalında üretim faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye genelinde 371 İşyurdu Müdürlüğünde, 1700 atölye ve tesiste her yıl ortalama 60 bin hükümlü ve tutuklu çalışıyor. İşyurtlarımız, üretimin hiç durmadığı bir fabrika gibi faaliyet gösterirken, atölyelerde üretilen yerli ürünleri vatandaşlarımızın hizmetine sunarak milli ekonomimize de katkı sağlıyoruz."
Ceza adaletinin amacı toplumu suçtan korumaktır. Ceza infaz aşamasında gerçekleştirdiğimiz uygulamalarla hükümlülerin ıslahı ve yeniden topluma kazandırılması için çalışıyoruz.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) February 25, 2025
Bu amaç doğrultusunda İşyurtları Kurumumuz aracılığıyla işbaşı mesleki eğitimi veriyor ve 200’den… pic.twitter.com/F0MjsGjqlb