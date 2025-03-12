Adalet Bakanı Tunç’tan Kartalkaya açıklaması: “Bilirkişi raporuyla kimlerin sorumlu olduğu ortaya çıkacak”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti’nin TBMM’deki grup toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç, Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan ve 78 canın yitirildiği yangın felaketine ilişkin bilirkişi raporunun kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden uzman bir ekibin, rapor üzerindeki çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Bakan Tunç, yangın felaketinin polemik konusu yapılamayacağını ifade etti.

"CHP Genel Başkanı'nın ifadeleri çok çirkin"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in dün grup toplantısında yaptığı konuşmada, bu konudaki eleştirilerini anımsatan Bakan Tunç, “CHP Genel Başkanı’nın iki haftadan bu yana grup toplantılarında özellikle bu konuyu gündeme getirerek, sanki birilerinin sorumluluktan kaçırıldığı izlenimi uyandırılmaya çalışılıyor. Bu çok çirkin bir ifade. Acı olayın üzerinden polemik yapmamak lazım. Biz sayın Özel’in neyi ifade etmek istediğini çok iyi biliyoruz” dedi.

Bakan Tunç, “Ucu nereye dokunursa dokunsun, rapor çıktığında kimlerin sorumlu olduğu ortaya çıkacak” diye konuştu.