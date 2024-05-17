Adalet Bakanı Tunç'tan Kobani Davası açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Düzce'ye geldi.

Tunç, Valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Tunç, konuşmasının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 28 Şubat davası hükümlüsü eski generallerin de aralarında bulunduğu 14 kişinin kalan cezalarını kaldırmasına ilişkin soru üzerine Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Anayasanın 104'üncü maddesinin 16'ncı fıkrası gereğince bu konuda af yetkisini kullandı. Bu yetki çerçevesinde bugün tahliyeler gerçekleşir." dedi.

Tunç, 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat'ın demokrasiye kara bir leke olarak tarihe geçtiğini söyledi.

Bundan sonra ülkede darbeler olmasın diye demokrasinin standartlarını yükselttiklerini vurgulayan Tunç, darbecilerin yargılanmasının, anayasa değişikleriyle sağlandığını kaydetti.

Gerek 12 Eylül darbecilerinin gerekse 28 Şubat darbecilerinin yargı huzuruna çıktığını belirten

Büyük mağduriyetlerin yaşandığı 28 Şubat süreci...

Tunç, şöyle devam etti:

"İşledikleri suçlar karşılığında da bağımsız ve tarafsız yargı cezalarını verdi. Büyük mağduriyetlerin yaşandığı 28 Şubat sürecini yaşatan kişiler de yargı önüne çıkıp yargımız tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına çarptırılmıştı, 12 Eylül darbecilerinin de anayasa değişikliğiyle yargılanmalara sağlanmıştı. Ülkemizde demokrasinin standartlarının yükseltilmesi noktasındaki mücadelemizi hız kesmeden sürdüreceğiz. Demokratik, sivil, yeni anayasaya kavuşuncaya kadar bu mücadelemiz Türkiye Büyük Millet Meclisimizin öncülüğünde sürecek. 28 Şubat sanıkları; yaşları ilerlememişti, hastalık, kocama ve sürekli sakatlık halleri nedeniyle Anayasanın 104. maddesinde Cumhurbaşkanımıza verilen yetki çerçevesinde af yetkisi kullanılmış oldu ve bugün itibarıyla da tahliyeleri gerçekleştirilecektir."

"Demokrasilerde şiddete yer yoktur"

Kobani davası sanıklarının tahliyelerinin ne zaman gerçekleştirileceğiyle ilgili soru sorulan Tunç, "O konuda tahliyeler şöyle; orada tahliye olacak olanlar var, mahkumiyetler var ve beraat edenler var." dedi.

Tunç, 6-8 Ekim 2014'teki olayların 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde büyük tahribata neden olduğuna işaret ederek, "37 vatandaşımız, Yasin Börü ve onun arkadaşları kurban eti dağıtırken maalesef katledildiler. Suriye'deki iç karışıklıklar bahane edilerek, sokak hareketleri, şiddet hareketleri başlatılmıştı. Bu sürede 37 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, okulların, iş yerlerinin, ticarethanelerin, evlerin taşlandığı ve saldırılarla karşı karşıya kaldığı bir ortam. Sonrasında hemen Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 41 sanığın yargılanmasına başlanmıştı. Yasin Börü ve arkadaşlarını öldüren sanıklarla ilgili bunlardan 25'i çeşitli sürelerde hapis cezalarına çarptırıldı, 15'i de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı." ifadelerini kullandı.

"Demokratik siyaset yapmak isteyenlere de alan açıktır"

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin dün kararının açıkladığını hatırlatan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"HDP'nin o dönemde halkı sokağa çağırmasıyla ilgili olarak başlatılan adli soruşturma sonrasında davaya dönüşen ve bugüne kadar, dünkü karara kadar yargılanmaları süren davada da 108 sanık yargılandı. Bunlardan 72'si firari. Bunların dosyaları tevkif edildi. 36 sanıktan 18'i tutuklu, 18'i de adli kontrollü olarak yargılanıyordu. Dün açıklanan kararla beraber 24 kişi hakkında Türk Ceza Kanunun 302'inci maddesindeki devletin birliğini bütünlüğünü bozmak suçuna yardım etmek, Türk Ceza Kanunu 39 gereğince cezaları açıklanmış oldu. 12 sanık hakkında da beraat kararı verildi. Beraat eden sanıklarla ilgili olarak da bugün itibariyle, dün akşamdan beri tahliyelerde gerçekleşmiş oldu. Tabi bu tür terör olaylarının, şiddet olaylarının ülkemizde bir daha meydana gelmemesi için ülke olarak birlik ve beraberliğimizi korumamız en önemli şey. Terörün her türlüsüyle mücadele etmeye devam edeceğiz.Bu anlamda Türkiye'yi huzurlu bir geleceğe kavuşturmak, birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik çocuklarımızın geleceğini tehdit eden Türkiye'nin huzurunu bozmaya dönük faaliyetlere hiç bir zaman müsaade edilmeyecektir. Bu anlamda bu tür çirkin olayların, şiddet olaylarının bir daha gerçekleşmemesi bütün temennimiz. Çünkü demokrasilerde şiddete yer yoktur. Demokrasilerde şiddet çağrısına yer yoktur. Dolayısıyla demokratik siyaset yapmak isteyenlere de alan açıktır ama gerek Anayasamızın 26'ıncı maddesi gerek Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesinin 19'uncu maddesi gerek Avrupa İnsan Haklar Sözleşmesinin 10 ve 11'inci maddeleri şiddeti reddeder, şiddet çağrısını reddeder. Dolayısıyla bu anlamda da bağımsız ve tarafsız yargımızın vermiş olduğu bir karar söz konusudur. Tabii bu karar ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu karardır, istinaf ve temyiz süreçleri vardır. Bu süreçleri hep beraber bekleyeceğiz."

Ayhan Bora Kaplan açıklaması

Tunç, Ankara Emniyet Müdürlüğünde devam eden operasyonunun hatırlatılması üzerine ise "Devam ediyor arkadaşlar. Bu konuda Arkada Cumhuriyet Başsavcılığımızın başlatmış olduğu bir soruşturma var. O soruşturmada gözaltına alınan sivil ya da resmi görevliler var. Bu anlamda bu soruşturmayı hep beraber bekleyeceğiz. Soruşturmanın sonucunu hep birlikte göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.