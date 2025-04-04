Adalet Bakanı Tunç'tan Mahir Polat'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama: İhmal söz konusu değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tutuklu bulunan Mahir Polat'ın sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mahir Polat’ın sağlık durumuyla ilgili spekülatif bazı paylaşımlar ve iddialar gündeme getirildiğini söyledi.

"Polat’ın sağlık durumu hekimler tarafından takip ediliyor"

Bakan Tunç'un paylaşımı şu şekilde:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık durumuyla ilgili spekülatif bazı paylaşımlar ve iddialar gündeme getirilmektedir.

29 Mart 2025 tarihinde sağlık şikâyetleri üzerine önce kurum polikliniğinde ilk müdahalesi yapılan ve ardından Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman hekimlerce gerekli tüm tetkik ve tedavileri eksiksiz şekilde gerçekleştirilen tutuklu Mahir Polat’ın sağlık durumu hekimler tarafından dikkatle takip edilmektedir.

"Cezaevinde ilaçla tedavisi devam etmektedir"

Bu süreçte, hekimlerin uygun bulması üzerine hastaneden taburcu edilen tutuklunun Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda sağlık kontrolleri ve ilaçla tedavisi devam etmektedir.

Adı geçen tutuklu, bugün itibariyle sağlık durumunun tespiti açısından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki hastaneye sevk edilmiş, burada yapılan tetkiklerin ardından alınan Sağlık Kurulu Kararı gereğince Adli Tıp Kurumu’na sevki kararlaştırılmıştır. Tüm bu süreçlerde tutuklunun bütün kontrolleri, tedavisini gerçekleştiren hekimlerin raporları doğrultusunda eksiksiz şekilde yerine getirilmektedir.

"Herhangi bir ihmal veya gecikme söz konusu değildir"

Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Önemle belirtmek gerekir ki; Ceza infaz kurumlarında bulunan bütün tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetlerine erişimi yasal güvenceler çerçevesinde titizlikle sağlanmaktadır. Bu konuda herhangi bir ihmal veya gecikme söz konusu değildir."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık durumuyla ilgili spekülatif bazı paylaşımlar ve iddialar gündeme getirilmektedir.



29 Mart 2025 tarihinde sağlık şikâyetleri üzerine önce kurum… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) April 4, 2025

Avukatından açıklama gelmişti

İBB'ye yönelik "terör" soruşturması kapsamında tutuklanan ve Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın, hastanede anjiyo olduktan sonra yeniden cezaevine gönderilmesi tepkilere yol açmıştı. Avukatı ise tahliye talebiyle bir kez daha başvuruda bulunduklarını açıkladı.

Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem, "Mahir Bey, bir haftalık süreçte üç kez hastaneye başvurmak zorunda kaldı Mahir Bey. Bu durum tek başına cezaevi koşullarında kalmasının Mahir Bey bakımından son derece tehlikeli olduğu ve yaşamını tehlikeye attığını açıkça gösteriyor. Mahir Polat daha önce de tiroit kanseri atlattı. Düzenli kanser taramaları yaptırmak zorunda, uyku apnesi olduğu için cihazla uyuyor. Hipertansiyon ve şeker hastalıkları da bulunuyor. Kalp rahatsızlığı bulunan Polat'ın kalbinde de 6 stent bulunuyor" dedi.