Adalet Bakanı Tunç'tan Narin Güran açıklaması: Kamera kayıtları var, TÜBİTAK’ta sesler inceleniyor

CNN TÜRK ve A Haber canlı yayınında soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Tunç, şunları söyledi:

Netanyahu ve katliam şebekesi yargılanacak

7 Ekim’den beri 41 binin üzerinde Filistinli’nin şehit edilmesine neden oldu. Soykırım suçluları eninde sonunda yargı önünde hesap verecek. İsrail soykırım yapıyor ve yargı önünde hesap verecektir. Netanyahu ve katliam şebekesi yargılanacak. İsrail'in soykırım davasına müdahiliz. Netanyahu savaş suçlusu, cani.

Şeyda polisin katili o sicille nasıl serbestti?

Suç ve suçlu ile mücadele önemli. Büyük kararlılıkla mücadele sürüyor. Suç kaydı ile sabıka kaydını karıştırmamak lazım. Adli kontrolü ihlal etmiş. Yargı-kolluk görevini zafiyete fırsat vermeden yapmalı.

Suçla etkin mücadele için cezaların alt ve üst sınırları var yeni değerlendirmeler yapılacak. Cezalarda caydırıcılığı sağlamaya yönelik düşündüğümüz önemli çalışmalar olacak. Basit suçlara hapis çalışmamız var. Kasten öldürme, kasten yaralamada denetimli serbestlik kalkabilir. Yeniden değerlendirilmesi söz konusu.

Basit suçlara hapis çalışmamız var. Kasten öldürme ve yaralamada denetimli serbestliğin kalkması gündemde.

Narin Güran soruşturması: Katiller en ağır cezaya çarptırılacak

Titiz bir çalışma yapılıyor. Kim suçlu bu konuda dosya gizlilik kapsamında devam ediyor. 21 Ağustos'ta kayıp ihbarı yapılmıştı 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Hepimizi derinden sarstı. 250'ye yakın kişinin ifadesine başvuruldu. 12 tane tutuklu var. Dolayısıyla bunların ifadeleri alındı. Bu konuda yargımız titiz bir çalışma sergiliyor. DNA örnekleri alındı. Bulgular var elimizde. Baz çakışmaları değerlendiriliyor. Kim kiminle hangi saatte görüştü, bu araştırılıyor. Kamera kayıtları var, TÜBİTAK’ta sesler inceleniyor. İncelemelerin çok uzamaması gerekir, bir an önce sorumlular bulunsun istiyor milletimiz. İddianame ortaya çıktığı vakit katilleri o zaman göreceğiz. İddianame için zaman vermek doğru değil. Tereddüt ne zaman ortadan kalkarsa savcılarımız tarafından o zaman çıkacak. Katiller de en ağır cezaya çarptırılacak.

Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması kararı

Aradan çok uzun zaman geçti ve bu konu çok tartışıldı. İntihar ettiği Adli Tıp raporlarıyla tespit edilmişti. Savcımız mezarın açılmasını konusunda talimat verdi. Bu konudaki çalışma devam ediyor. Tereddüt kalksın ortadan.