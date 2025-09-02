Adalet Bakanı Tunç'tan Rabia Naz Vatan açıklaması: Çocuklarımızın bu şekilde katledilmesi hepimizi üzüyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'da basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Gazeteciler, Bakan Tunç'a Anayasa Mahkemesi'nin 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmanın özensiz yürütüldüğüne hükmederek ailesine 350 bin TL tazminat kararı vermesi soruldu.

"Karar kesinleşti ve aile bu süreçte iddialarını sürdürdü"

Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı:

"Aileye baş sağlığı diliyoruz. Uzun yıllardır konuşulan ve yargının gündeminde yer alan Rabia Naz’ın vefatı hepimizi o dönemde üzmüştü. Hâlâ üzülüyoruz. Çocuklarımızın bu şekilde katledilmesi, canlarına kıyılması hepimizin yüreğini yaralıyor. Bu nedenle, çocukların korunması son derece önemlidir. Çünkü çocuklar, çevresindeki tehlikelere karşı en savunmasız kişilerdir.

Her türlü istismara, tehlikeye ve şiddete karşı çocukları korumak öncelikle ailelerin görevidir. Ancak aileler bunu hakkıyla yerine getiremiyorsa, elbette ki devletin görevi devreye girer.

O dönemde bir adli soruşturma gerçekleştirilmişti. Yargılamalar yapıldı ve yargı bir karara vardı. Karar kesinleşti. Aile, bu süreçte iddialarını sürdürdü. Meclis’te de geçmişte bu konuyla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmuştu. Yargı süreçleri tamamlandı ve kesinleşti.

Aile, süreçle ilgili hak ihlali iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Anayasa Mahkemesi karar verdi ve tazminata hükmetti. Soruşturmada özellikle bazı eksiklikler ve ihmaller nedeniyle hak ihlali olduğu ve bu nedenle manevi tazminata karar verilmesi gerektiği Anayasa Mahkemesi tarafından belirtildi.

Elbette Anayasa Mahkemesi’nin gerekçelerine bakmak önemlidir. Bu gerekçelerde yeniden yargılamayı gerektirecek bir husus olup olmadığı değerlendirilebilir. Yeniden yargılama, Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre belli bir usule tabidir ve bu şartlar gerçekleştiğinde yeniden yargılama kararları verilebilmektedir.

Ancak Anayasa Mahkemesi burada yalnızca tazminata karar verdi; yeniden yargılamaya karar vermedi. Gerekçelerine bakmak ve yargı mensuplarının bunları incelemesi gerekecektir."