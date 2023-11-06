Adalet Bakanı Tunç'tan süresiz nafaka açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kısa süreli evliliklerde, süresiz nafakanın hakkaniyete uygun olmadığını söyledi.



Hürriyet gazetesine konuşan Bakan Tunç, konuya ilişkin çalışmaların devam ettiğini bildirdi.



''Yoksulluk nafakasında ödeme süresi, 1988 yılına kadar 1 yıl iken bu yıldan itibaren süresiz hale gelmiştir" ifadelerini kullanan Bakan Tunç, şöyle devam etti:



''Nafakanın kural olarak süresiz olması, kamuoyunda çok eleştirilen bir konudur. Özellikle kısa süreli evliliklerde nafaka ödemesinin süresiz bir şekilde hükmedilmesi hakkaniyete uygun görülmemektedir. Hem nafaka alacaklısının hem de borçlusunun hak ve menfaatleri gözetilerek, konunun adalete uygun bir şekilde düzenlenmesi önem arz etmektedir."



Adalat Bakanı Yılmaz Tunç, kira uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk uygulamasına ilişkin de bilgi verdi.



40 bin uyuşmazlıktan, 6 bininin anlaşma ile sonuçlandığını söyleyen Tunç, "12 bin kişi mahkemeye gitmedi. Taraflar yüzde 25’in üzerinde de anlaşabilmektedir" ifadesini kullandı.