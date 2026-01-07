Adalet Bakanı Tunç'tan Tayfun Kahraman açıklaması: Adli Tıp kararını verecek

AK Parti Grubu Toplantısı öncesi konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 2 Ocak'ta hastaneye yatırılan Gezi Parkı davasından tutuklu bulunan Tayfun Kahraman'a ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Tunç, Adli Tıp kararına göre infaz ertelenmesinin görüşüleceğini söyledi.

Tunç şunları ifade etti:

"Tayfun Kahraman, şu anda İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tedavi altında. Tedavisi devam ediyor. Bu tedavi süreci sonrasında hazırlanacak sağlık raporu Adli Tıp Kurumu’na gönderilecektir

İnfaz Kanunu’nun 16’ncı maddesi çerçevesinde infazın ertelenmesi ile ilgili bir durum söz konusu ise bu konuda karar verecek olan Adli Tıp Kurulu.

Bugüne kadar Tayfun Kahraman’ın ceza tehiri anlamında Adli Tıp Kurumu’na bir başvurusu söz konusu olmadı. Şu anda hastanede tedavisi devam ediyor. Tedavi sürecine göre oluşacak rapor, Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek. Adli Tıp, o rapora göre karar verecek."