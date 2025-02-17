Adalet Bakanı Tunç'tan The Economist'e tepki: Kabul edilemez

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından, The Economist dergisinde yer alan yazıya ilişkin paylaşımda bulundu.

"The Economist'in devam eden soruşturmalar üzerinden yalan ve iftiralarla ülkemizi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alması asla kabul edilemez." ifadesini kullanan Tunç, Türk yargısının hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde bağımsız ve tarafsız bir şekilde görevini sürdürdüğünü vurguladı.

"Açık bir karalama kampanyası yürütüyor"

The Economist'in, Türkiye'ye karşı objektif bir yaklaşım sergilemekten uzak olduğunu ve ülkeye yönelik açık bir karalama kampanyası yürüttüğünü aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin, bölgesinde güçlenen rolü, güvenlik politikalarındaki başarısı ve ekonomik büyümesi, birilerini rahatsız etmektedir. Bu tür manipülatif girişimler, ülkemizi hedef alan küresel kumpasların yeni versiyonlarından başka bir şey değildir. Unutulmamalıdır ki birilerinin yönlendirdiği, operasyon yapmaya çalıştığı eski Türkiye artık geride kalmıştır. Karanlık odakların hazırladığı bu kirli senaryolara asla boyun eğmeyeceğimizi herkes bilmelidir. The Economist ve benzeri çevrelerin dezenformasyon kampanyalarına karşı dimdik durmaya, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin desteğiyle dünyada söz sahibi olmaya, daha da güçlenmeye ve büyümeye devam edeceğiz."