  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Adalet Bakanı Tunç'tan The Economist'e tepki: Kabul edilemez
Takip Et

Adalet Bakanı Tunç'tan The Economist'e tepki: Kabul edilemez

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "The Economist'in devam eden soruşturmalar üzerinden yalan ve iftiralarla ülkemizi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alması asla kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Adalet Bakanı Tunç'tan The Economist'e tepki: Kabul edilemez
Takip Et

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından, The Economist dergisinde yer alan yazıya ilişkin paylaşımda bulundu.

"The Economist'in devam eden soruşturmalar üzerinden yalan ve iftiralarla ülkemizi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alması asla kabul edilemez." ifadesini kullanan Tunç, Türk yargısının hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde bağımsız ve tarafsız bir şekilde görevini sürdürdüğünü vurguladı.

"Açık bir karalama kampanyası yürütüyor"

The Economist'in, Türkiye'ye karşı objektif bir yaklaşım sergilemekten uzak olduğunu ve ülkeye yönelik açık bir karalama kampanyası yürüttüğünü aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin, bölgesinde güçlenen rolü, güvenlik politikalarındaki başarısı ve ekonomik büyümesi, birilerini rahatsız etmektedir. Bu tür manipülatif girişimler, ülkemizi hedef alan küresel kumpasların yeni versiyonlarından başka bir şey değildir. Unutulmamalıdır ki birilerinin yönlendirdiği, operasyon yapmaya çalıştığı eski Türkiye artık geride kalmıştır. Karanlık odakların hazırladığı bu kirli senaryolara asla boyun eğmeyeceğimizi herkes bilmelidir. The Economist ve benzeri çevrelerin dezenformasyon kampanyalarına karşı dimdik durmaya, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin desteğiyle dünyada söz sahibi olmaya, daha da güçlenmeye ve büyümeye devam edeceğiz."

Rusya'da Google'a 3,8 milyon ruble cezaRusya'da Google'a 3,8 milyon ruble cezaDünya

 

Kremlin'den açıklama: Rubio ve Lavrov görüşmesini Suudi Arabistan ev sahipliği yapacakKremlin'den açıklama: Rubio ve Lavrov görüşmesini Suudi Arabistan ev sahipliği yapacakDünya

 

Gündem
Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Ege'de deprem fırtınasının sonuna geldik, tsunami tehlikesi sürüyor
Prof. Dr. Hasan Sözbilir: Ege'de deprem fırtınasının sonuna geldik, tsunami tehlikesi sürüyor
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için istenen ceza belli oldu
Endoskopi sırasında bağırsağı delindi, hayatını kaybetti
Endoskopi sırasında bağırsağı delindi, hayatını kaybetti
Ankara'da yıkıcı bir deprem olur mu? Prof. Dr. Ercan'dan ilk açıklama geldi
Ankara'da yıkıcı bir deprem olur mu? Prof. Dr. Ercan'dan ilk açıklama geldi
SON DAKİKA... AFAD duyurdu: Ankara'da deprem! Bir okul tahliye edildi (Video)
Ankara'da deprem oldu, bir okul tahliye edildi
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi