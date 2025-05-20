Adalet Bakanı yanıtladı: Hangi suçların cezası artırılacak?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tv100'de katıldığı bir programda Ceza İnfaz Kanunu’ndaki düzenleme çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Ceza İnfaz Kanunu’nda yapılacak köklü değişiklikler neler?

Bakan Tunç'un aktarımına göre yeni düzenlemeler kapsamında; kasten yaralama, ağır sonuçlara yol açan yaralama ve tehdit gibi suçların cezaları artırılacak.

Özellikle yerleşim alanlarında silahla ateş etme suçuna dair yasal düzenleme genişletilecek. Kurusıkı silahlarla yapılan ateşlemeler de artık bu kapsamda değerlendirilecek ve 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

Eğer bu eylem düğün, nişan ya da asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde gerçekleşirse ceza, yarı oranından bir katına kadar artırılabilecek.

Ayrıca, alkol veya uyuşturucu etkisiyle direksiyon başına geçenler artık daha ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Bu kişiler için öngörülen ceza 6 aydan 2 yıla kadar yükseltilecek.

Ayrıca trafikte yol kesme eylemi de bağımsız bir suç olarak tanımlanacak ve failleri 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

Örgüt adına suç işleyen ancak örgüt üyesi olmayan kişilere yönelik düzenleme de yeniden şekilleniyor.

Hangi suçların cezası artırılacak?

Örgüt kurma, yönetme ve üyelik suçlarına verilen cezaların da artırılması gündemde olan düzenlemede; kasten işlenen suçlar için ceza alt sınırı 1 yıl 6 aydan 3 yıla, taksirle işlenen suçlarda ise (taksirle ölüme neden olma hariç) 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak.

Öte yandan kadınlar, çocuklar ve 65 yaş üstü bireyler için evde infaz süresi 1 yıldan 3 yıla, 70 yaş üstü bireyler için 2 yıldan 4 yıla, 75 yaş üzeri için ise 4 yıldan 5 yıla kadar uzatılabilecek. 80 yaşını aşanlar için bu süre 6 yıla kadar çıkabilecek.

Ayrıca, sağlık durumu ya da engellilik nedeniyle cezaevine giremeyecek durumda olanlar için 5 yıla kadar olan cezalar evde infaz edilebilecek.