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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Savcılar GBT’yi mutlaka görmeli

Yargı reformunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağını söyleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Savcılar sabıka kaydını görebiliyor. Oysa GBT’yi, suç kaydını görse ona göre karar verecektir” dedi.

Haber Merkezi
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Savcılar GBT’yi mutlaka görmeli
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Kabine toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Yargı reformu ile ilgili çalışmalar tamamlandı, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacak” dedi.

Toplumdaki cezasızlık algısını sona erdireceklerini söyleyen Tunç, yeni yargı paketinde, suç dosyası kabarık kişilerin sokakta serbestçe dolaşmasının önüne geçmek için bir dizi tedbirler alındığını söyledi.

"Savcı GBT’yi de görürse ona göre hareket eder"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Bakan Tunç, bir gazetecinin “Vatandaş suçlular ile alakalı, ‘30 dosyası var dışarıda geziyor, suç işliyor, yakalanıyor geri bırakılıyor’ diye bir tepkisi var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna ise “Suç kaydının savcı tarafından görülebilmesi lazım. Savcı sadece sabıka kaydı görüyor. GBT’yi de görürse ona göre hareket eder. Buna imkân vermek gerekir” cevabını verdi.

 

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