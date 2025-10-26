Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: "Terörsüz Türkiye" idealimize her zamankinden daha yakınız

Terör örgütü PKK, bugün yapacağını duyurduğu açıklamayı yayımladı. Terör örgütü, yayımladığı mesajda “Türkiye’deki tüm unsurlarımızı geri çekiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada devlet kurumlarının tam bir koordinasyon içinde hareket ettiğini, milletin kararlılığı ve hukuk devletinin sağladığı adalet zeminiyle terörsüz bir Türkiye hedefine her zamankinden daha yakın olduğunu vurguladı.

Açıklamada, komisyonun yapacağı değerlendirmelerin, toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi ve milli birlik ile kardeşliğin pekiştirilmesi açısından yol gösterici olacağı ifade edildi.

“Amacımız, duruşumuz, kararlılığımız bellidir. Hedefimiz, iç cephemizi güçlendirerek milletimizin birlik ve beraberliğine saplanan hançeri söküp atmaktır” denilen açıklamada, milletin huzuru ve güvenliğinin her zaman öncelikli olduğu belirtildi.

Tunç, terörün sona ermesiyle Türkiye’nin enerjisini kalkınma ve yatırıma yönelteceğini, ekonomik büyüme ve toplumsal refahın artacağını kaydetti.

Açıklamada ayrıca, “Terörün olmadığı Türkiye, sadece kendi topraklarında değil, bölgesinde ve dünyada da gücünü artıracaktır” ifadelerine yer verildi.

Son olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nın inşa sürecinin hızlanacağı, “Terörsüz Türkiye” idealine mutlaka ulaşılacağı ve gelecek nesillere daha huzurlu, güvenli bir ülke bırakılacağı vurgulandı.