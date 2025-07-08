Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve DEM Parti İmralı Heyeti görüşmesi ertelendi
DEM Parti İmralı Heyeti'nin bugün saat 13:30'da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la yapacağı görüşme ertelendi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti İmralı Heyeti görüşmesi "program yoğunluğu" nedeniyle ertelendi.
DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Mardin Milletvekili Mithat Sancar’dan oluşan İmralı Heyeti'nin yer aldığı görüşme bugün 13:30'da gerçekleşecekti.
DEM Parti Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, "Bu program program yoğunluğundan dolayı ertelenmiştir. Yeniden görüşme tarihi, saati netleştiğinde bilgilendirme yapılacaktır" denildi.