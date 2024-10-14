Bakan Tunç açıkladı: Artık 2 yıl altında ceza alan da cezaevine girecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza infaz sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Vatandaşlarımızın yargıya güvenini en üst noktaya taşıma amacı taşıyan Yargı Reformu Strateji Belgesindeki son hazırlıkları tamamladık" açıklaması yaptı.

Tunç ayrıca, "İşyurtlarımız cezaevlerimizde hükümlülerimizin meslek edinmelerini sağlayan çok önemli faaliyetleri icra ediyorlar" dedi.

"10. yargı paketi taslak tasarısını görüştük"

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

9. yargı paketi TBMM'den geçti. Genel kurul aşamasında. Orada görüşülmeye başlanacak. Grup başkanımız da açıklamada bulundu. Yargıyı hızlandırmaya yönelik, suç ile mücadele ile ilgili hususlar var. 10. yargı paketi taslak tasarısını görüştük. Meclis grubunuzda vekiller bunu değerlendiriyor. Başkanlığa sunulacaktır.

"Suçların yatarının olmaması kamuoyunda rahatsızlığa neden oluyor"

Son günlerde kamuoyu gündeminde olan tartışmalarla ilgili kapsamlı hazırlığımız var. Bu konuda gerekli bilgilendirme için davet edildim. 1. yıldan bu yana çalışma yaptık. Tüm uygulayıcıların, baroların, hukuk fakültelerinin görüşlerini aldık. Hala devam eden görüşmeler var. Şu ana kadar 45 bin görüş var. Bunları uzun toplantılarda değerlendirdik. Sayın cumhurbaşkanımız kamuoyu ile paylaşınca ana hatları göreceğiz. Bu suçların yatarının olmaması kamuoyunda rahatsızlığa neden oluyor.

"Basit suçlara da hapis cezası olacak"

2 yılın altında ceza alan ceza evinde hiç yatmamış oluyor. 1 yılı denetimli serbestlikten yararlanması için kişinin ne kadar cezaevinde kalacağına yönelik taslaklarımızı sunduk. Onlar vekillerimizin takdirinde. Basit suçlara da hapis cezası olacak. İyi hal indirimi her suçta olmayacak.

"İyi hal uygulaması değişecek"

İyi halle ilgili değişiklik yapmıştık. Kılık kıyafetten indirim eleştirilere neden oluyordu. Burada salt indirim almak için duruşmadaki tavırların indirime esas olamayacağına ilişiklin çalışma yapmıştık. Bununla ilgili konuyu ele alıyoruz.

"Katalog suçlara yenileri eklenebilir"

Tutuklanma talebinde katalog suçlara yeni suçlar eklenebilir. Burada tutuklama yasağını tekrar tartıştık. Yargımız önündeki kanuna ve delillere göre karar veriyor. Ulaştığı karar zaman zaman hatalı da olabilir. 12 milyon karar veriliyor yılda. Bir kısmı hatalı olunca bunlar istinafa tabii. Bunların düzeltilme imkanı var.

"Sosyal medyada yayılan görüntülerin takibi sınırlı kalıyor"

Sosyal medyada 4 yıl önceki bir video bugün gerçekleşmiş gibi yayılabiliyor. Her tarafa yayıldıktan sonra doğrusunun takip edilmesi de sınırlı sayıda kalabiliyor. Özellikle yargı ve kolluğun işbirliği ile toplumu suçlardan korumak için çalışacağız. Basına da büyük görev düşüyor. Gençlerimizi her türlü kötülükte korumanın yolu topyekün mücadeleden geçiyor.

"Narin soruşturması titiz şekilde devam ediyor"

Narin evladımızla ilgili soruşturma titiz şekilde devam ediyor. İfadeler alındı, tutuklular var. 250'ye yakın kişinin ifadesi alındı. Tespit edilen kamera görüntüleri oldu ve TÜBİTAK'ta değerlendirmesi yapıldı. Görüntü ve konuşmalarla ilgili incelemeler yapıldı. HTS kayıtları da araştırıldı. Kimsenin şüphesi olmasın. Hesap verecekler. Kimin hangi dakikada nerede olduğu, kimlerle kimin beraber olduğu belirlendi. Teknolojinin son imkanları kullanılarak bu soruşturma yapıldı. İddianame ortaya çıkınca Narin'in katillerini toplumumuz tahmin edecek. Dava açıldıktan sonra delilleri değerlendirecek olan, tekrar analiz edecek olan yargı. Yargı süreci uzamadan bunu tamamlayacağız. Oda oda herkesin nerede olduğu baz kayıtlarında belli.

Anayasa'da 3. madde tartışması

Meclis başkanımız bir açıklama yaptı. Anayasa ilk 4 maddesi ile ilgili bir tartışmamız olamaz. Sayın başkan da bunu ifade etti. Kastının bu olmadığını söyledi. İlk 4 madde tartışılmadan usulde anlaşılarak yeni anayasa çabası var. bu çabayı baltalamak isteyenler meclis başkanımızın bahsetmediği şeyleri başka yerlere çekiyor. İlk 4 madde ile ilgili tartışma söz konusu olamaz. Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili kesinlikle bir tartışma söz konusu olamaz. Yeni anayasa çalışmalarını, bu şekildeki tartışmalara boğmamak lazım

Gebze'deki olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Gebze'deki olayla ilgili soruşturma başladı. Kanun açık. Bu yasa hayvanları öldürme yasası olarak lanse edildi. Bu hayvanları da korumak çocukları da korumak için yapıldı.

Gebze'deki olayla ilgili soruşturma başladı. Kanun açık. Bu yasa hayvanları öldürme yasası olarak lanse edildi. Bu hayvanları da korumak çocukları da korumak için yapıldı.

Eylem Tok'un iade süreci

Orada iade yargılaması devam ediyor. Hakim, iddialarınızı özetleyen dilekçe istedi ve duruşma ertelendi. Oradaki süreci bekleyeceğiz. Tüm belgelerimiz oradaki makamlarda.