Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Yeni anayasaya ihtiyaç var

Ege Üniversitesi 2025-2026 akademik yılı açılış töreni düzenlendi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Son çeyrek asırda terörün ortadan kaldırılması için mücadeleler verildi. 50 binden fazla insanımızı kaybettik. Milletimizi rahatsız edecek şehit ailelerini incitecek bir adım atmayacağız. Terörden arındırarak yolumuza devam edeceğiz. İnşallah Türkiye yüzyılının başlarında demokratik sivil katılımcı bir anayasa ile yolumuza devam ederiz" dedi.

"Fiziki ve demokratik kalkınma anlamında büyük reformlara imza attık"

Türkiye’nin her alanda gelişmesini ve kalkınmasını güçlü şekilde sürdürmenin gayreti içinde olduklarını aktaran Bakan Tunç, "Ülkemiz, fiziki kalkınma, altyapı üstyapı yatırımları, ortaya çıkan dünya projeleriyle, yolları, köprüleri, barajları, şehir hastaneleri, üniversiteleri ile enerji projeleri ile milli savunma hamleleriyle, yüzde 80 yerlilik oranını yakalayarak çok önemli mesafeler kat ettik. Fiziki ve demokratik kalkınma anlamında büyük reformlara imza attık. Türkiye Cumhuriyeti ikinci yüzyıla başladık. Bir asır geride kaldı. Demokraside kesintili zamanlar oldu. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana başta devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Onların emanetlerine sahip çıkacağız ve bu ülkeyi dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline getireceğiz. Son çeyrek asırda hızlı kalkınma süreci içinde oldu. Hukuk devleti, temel hak ve hürriyetlerinin geliştirilmesi konusunda önemli mesafeler aldık. Anayasal reformlarla küçümsenemeyecek, vesayitçi anlayışın tasfiyesi ile beraber Anayasamızda gerçekleştirilen temel hak ve hürriyetlerin arttırılması anlamında sessiz devrim sayılabilecek çalışmalara imza attık. Kadın haklarının güçlendirilmesi, kılık kıyafet özgürlüğünde suni tartışmalarla zaman kaybettik. Üniversite birincisi kızlarımız kürsüden yaka paça indirildi. Vakit kaybetmeden gençliğimizi en iyi şekilde yetiştirerek teknolojide kalkınmada dünyada söz sahibi olacağız." diye kaydetti.

"Yeni anayasaya ihtiyaç var"

Türkiye’nin yüksek standarttaki demokrasi denildiğinde, darbe anayasası ile yönetildiği belirten Bakan Tunç, "Reforme edilecek birçok husus hala var. Bu anayasada reforme edilecek birçok husus var. Milli güvenlik kurumunun yapısından tutun Yüksek Askeri Şura’nın yapısının demokratik hale getirilmesine varıncaya kadar, Anayasa Mahkemesi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun yapısı, özel yetkili mahkemelerin ve devlet güvenlik mahkemelerinin kaldırılması gibi yargı alanlarında çok önemli reformlar gerçekleştirildi. Hak arama yolları arttırıldı. Vatandaşların idareyle ilgili sorunu olduğunda yargıya başvurmadan kamu denetçiliği kurumuna başvurması sağlandı. Anayasa mahkemesine bireysel başvuru imkanı, bilgi edinme hakkı gibi birçok yapısal reformu hayata geçirdik. Sıkıyönetim ilanına izin veren maddelerin kaldırılması, darbecilerin yargılanabileceğine ilişkin hükümlerin anayasamızda yerini alması vesayetçi ruhu ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemelerdi ve bunlar milletimizin onayıyla gerçekleşti. Cumhuriyet rejimini daha da güçlendiren, halkın doğrudan doğruya hem yasamayı hem yürütmeyi belirlediği bir yönetim sistemine geçiş Türkiye’nin daha yüksek standartlı demokrasiye kavuşması için gerçekleştirildi. Bunlar yeterli mi? Türkiye yüzyılında, demokratik sivil katılımcı bir toplum sözleşmesine ihtiyaç var. Yeni anayasaya ihtiyaç var. Milletimize olan bu borcu yerine getirmemiz gerekir. İnşallah mecliste böyle bir uzlaşma sağlanır. Türkiye yüzyılının başlarında demokratik sivil katılımcı bir anayasa ile yolumuza devam ederiz" diye ekledi.

"Büyük acılar yaşadık"

Türkiye yüzyılının inşa edilmesine terörsüz Türkiye’nin önemine dikkat çeken Bakan Yılmaz Tunç, "Terör sorunu 41 yılda büyük ekonomik kayıplara neden oldu. Bu olmasaydı köylerde şehirlerde milletimizin refahı daha fazla olacaktı. 50-60 yıllık yatırım bütçesine ayırdığımız parayı maalesef teröre ve neden olduğu zararlara ayırdık. Maddi kayıpların yanı sıra 50 binden fazla insanımızı kaybettik. Büyük acılar yaşadık. Bir daha yaşanmamasını istiyoruz. Türkiye’nin gençlerinin sizlerin daha huzurlu yaşamasını ve huzurlu geleceği inşa edelim istiyoruz. Son çeyrek asırda terörün ortadan kaldırılması için mücadeleler verildi. 2002’de olağanüstü halin kaldırılmasıyla beraber normalleşme adımları başladı. Hakkari Yüksekova’ya da havalimanı yaptık Zonguldak Çaycuma’ya da havaalanı yaptık. Şırnak’a da Sinop’a da üniversite getirdik. Yatırımları eşit şekilde sunmaya çalıştık. Temel hak ve hürriyetleri güçlendirdik. Eşit vatandaşlık ilkesi içinde etnik kökene bakmadan ayrımcılığın ortadan kalkması için uygulamalar gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Terörden arındırarak yolumuza devam edeceğiz"

Terörsüz Türkiye çalışmaları hakkında da bilgi veren Tunç, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Son bir yıla geldiğimizde terörün tamamen sonlandırılması için çalışmaları yoğunlaştırdık. İmralı’dan terör örgütünün feshi ile ilgili açıklamalar geldi. Önemli bir aşamaya geçilmiş oldu. Dün TBMM’de terörsüz Türkiye milli dayanışma kardeşlik komisyonuna Dış İşleri Bakanımızla birlikte sunum yaptık. Orada özellikle sivil toplum kuruluşları ile birlikte bu konuda sözü olan herkesin dinlendiğini görüyoruz. Orada da milletvekillerimizin görüşlerini aldık. Adalet Bakanlığı’nın süreci başarıya ulaştırmak için verdiği katkıları paylaştık. Bu komisyon çok önemli kararlar alacak. Onların çizdiği rotada yolumuza devam edeceğiz. Milletimizi rahatsız edecek şehit ailelerini incitecek bir adım atmayacağız. Terörden arındırarak yolumuza devam edeceğiz."