  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Yeni Ankara Adalet Sarayı’nda inşaat hızla sürüyor
Takip Et

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Yeni Ankara Adalet Sarayı’nda inşaat hızla sürüyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da yapımı devam eden Yeni Ankara Adalet Sarayı projesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Yeni Ankara Adalet Sarayı’nda inşaat hızla sürüyor
Takip Et

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da yapımı devam eden Yeni Ankara Adalet Sarayı projesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Tunç, projenin adalete erişimi kolaylaştıracağını, hizmet kalitesini artıracağını ve vatandaşların adalet hizmetlerine daha hızlı ve verimli ulaşmasını sağlayacağını belirtti.

Yeni yapılacak Adalet Sarayı ile Ankara’daki adalet hizmetlerinin tek merkezde toplanacağını kaydeden Tunç, bu sayede zaman kaybının önüne geçileceğini, ulaşım güçlüklerinin ortadan kaldırılacağını ve sunulan hizmetlerde bütünlüğün sağlanacağını vurguladı.

Depreme dayanıklı, yatay mimari ve son teknoloji ile inşa ediliyor

Yapının teknik özelliklerine de değinen Tunç, projenin depreme dayanıklı olarak, yatay mimari anlayışıyla ve son teknolojiyle inşa edildiğini ifade etti.

Projenin detayları şöyle:

745 bin 900 m² kapalı alan,

Bin 537 hâkim ve savcı odası,

588 duruşma salonu,

610 kişilik konferans salonu,

4 bin 180 araçlık otopark kapasitesi.

Tunç, projenin adalet altyapısına güç katacağını ve örnek bir eser olacağını söyledi. Yeni Ankara Adalet Sarayı’nın inşasının, ekiplerin 7 gün 24 saat aralıksız yürüttüğü çalışmalarla hızla sürdüğünü de vurguladı.

MEB duyurdu: Öğretmenlere yeniden yer değiştirme başvurusu imkanı tanındıMEB duyurdu: Öğretmenlere yeniden yer değiştirme başvurusu imkanı tanındıEğitim
Gündem
FETÖ'nün üst düzey yönetici Hakan Kahraman yakalandı
FETÖ'nün üst düzey yönetici Hakan Kahraman yakalandı
Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına erişim engeli kararı
Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına erişim engeli kararı
Son dakika: Diplomasız 400 akademisyen olduğu iddia edilmişti! YÖK suç duyurusunda bulundu
Son dakika: Diplomasız 400 akademisyen olduğu iddia edilmişti! YÖK suç duyurusunda bulundu
Akdeniz'de Rum oyunu: Mavi Vatan'da sınır ihlali girişimi engellendi
Akdeniz'de Rum oyunu: Mavi Vatan'da sınır ihlali girişimi engellendi
Barolar Birliği açıkladı: e-İmza skandalında 15 sahte avukat tespit edildi
Barolar Birliği açıkladı: e-İmza skandalında 15 sahte avukat tespit edildi
Art arda açıklama geldi! 3 ilde denize girmek yasaklandı
Art arda açıklama geldi! 3 ilde denize girmek yasaklandı