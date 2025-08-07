Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Yeni Ankara Adalet Sarayı’nda inşaat hızla sürüyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da yapımı devam eden Yeni Ankara Adalet Sarayı projesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Tunç, projenin adalete erişimi kolaylaştıracağını, hizmet kalitesini artıracağını ve vatandaşların adalet hizmetlerine daha hızlı ve verimli ulaşmasını sağlayacağını belirtti.

Yeni yapılacak Adalet Sarayı ile Ankara’daki adalet hizmetlerinin tek merkezde toplanacağını kaydeden Tunç, bu sayede zaman kaybının önüne geçileceğini, ulaşım güçlüklerinin ortadan kaldırılacağını ve sunulan hizmetlerde bütünlüğün sağlanacağını vurguladı.

Yeni Ankara Adalet Sarayı ile adalete erişimi kolaylaştırıyor, hizmet kalitesini daha hızlı, daha verimli ve daha erişilebilir hale getiriyoruz.



Ankara’da adalet hizmetlerini tek merkezde toplayarak;



☑️ Zaman kaybının önüne geçecek,

☑️ Ulaşım güçlüklerini ortadan kaldıracak,

Depreme dayanıklı, yatay mimari ve son teknoloji ile inşa ediliyor

Yapının teknik özelliklerine de değinen Tunç, projenin depreme dayanıklı olarak, yatay mimari anlayışıyla ve son teknolojiyle inşa edildiğini ifade etti.

Projenin detayları şöyle:

745 bin 900 m² kapalı alan,

Bin 537 hâkim ve savcı odası,

588 duruşma salonu,

610 kişilik konferans salonu,

4 bin 180 araçlık otopark kapasitesi.

Tunç, projenin adalet altyapısına güç katacağını ve örnek bir eser olacağını söyledi. Yeni Ankara Adalet Sarayı’nın inşasının, ekiplerin 7 gün 24 saat aralıksız yürüttüğü çalışmalarla hızla sürdüğünü de vurguladı.