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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Ahmet Özer açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Esenyurt Belediye Başkanı ile ilgili olarak "Soruşturmanın neticesi beklenmeli." açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Ahmet Özer açıklaması
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "terör örgütü üyeliği" soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Özer'in evinde ve belediye binasında arama gerçekleştirildi. Başsavcılık, "Kırmızı bültenle aranan bir PKK terör örgütü üyesi ile defalarca telefonla konuştuğu ve irtibat kurduğu" iddialarıyla gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Tunç: Sonuçlar beklenmeli

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise konuyla alakalı olarak "Esenyurt Belediye Başkanı ile ilgili soruşturmanın sonuçları beklenmeli." şeklinde açıklama yaptı

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