Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'in iddialarına yanıt: Hiç kimse, kimseyi itirafçı olmaya zorlayamaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mücahit Birinci'nin İBB soruşturmasından tutuklu Murat Kapki ile 31 Temmuz 2025 günü konuştuğunu, Birinci'nin Kapki'ye "1,5 sayfalık bir ifade tutanağını önüne koyup, 'Bunu imzalayacaksın ve üstüne de 2 milyon dolar vereceksin, buradan tıpış tıpış gideceksin' dediğini" aktardı.

"Kirli siyasetten uzak duracak eylemlerde bulunursa kendi menfaatine olur"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin "Yargıda borsa varmış gibi algılatmaya çalışıyor" dedi.

CHP'nin yalan üretim merkezine dönüştüğünü savunan Tunç, Özel'e yönelik, "Kirli siyasetten uzak duracak eylemlerde bulunursa kendi menfaatine olur" diye konuştu.

Tunç, şu açıklamalarda bulundu:

"CHP'nin HSK'ya verdiği dilekçenin ekinde de bir avukatın soruşturma kapsamında müvekkili ile yaptığı bir görüşme. Ne diyor bu görüşmelerde 'Şöyle şöyle davranırsan bu noktada senin serbest kalman için uğraşırım" Kim diyor bunu?

Soruşturma kapsamındaki bir şüpheli ile avukat arasındaki konuşma. Bunun yargıyla, savcıyla ne alakası var? Savcı müvekkiline şu tarihte getir demişse, ifadesini alalım demişse burada yargı mensuplarının, savcıların suçlanması söz konusu değil.

Tabii ki bu HSK tarafından detaylı incelenecek. HSK üyelerine de hakaret etti HSK üyelerinin seçim usulünü eleştirdi. Yargı mensuplarımıza hakaret edildi. CHP son zamanlarda belki içlerindeki karışıklık nedeniyle adeta bir yalan üretim merkezine dönüştü. Ana muhalefetin böyle olmaması lazım. Hiç kimse, kimseyi itirafçı olmaya zorlayamaz.

"CHP Genel Başkanı'nın maalesef tutarlılık göremiyoruz"

Özgür Özel yargıda borsa varmış gibi algılatmaya çalışıyor. Sorumlu bir genel başkan süreci beklemeli. Bu bir adli soruşturma değildir, siyasi soruşturmadır dedi. Yargı sürecinde ak koyun kara koyun ortaya çıkacak.

Yalan ve dezenformasyonun peşindeler. Sorumlu bir genel başkanın süreci beklemesi gerekir. İddiaları araştırmak cumhuriyet başsavcısının işidir. CHP Genel Başkanı'nın maalesef tutarlılık göremiyoruz, onu tutarlı olmaya davet ediyoruz. Kirli siyasetten uzak duracak eylemlerde bulunursa kendi menfaatine olur."