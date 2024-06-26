Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'Sinan Ateş' açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. 1 Temmuz'daki Sinan Ateş davasıyla ilgili de konuşan Tunç, "Yargının konusu olan hususlar, bağımsız ve tarafsız yargımız soruşturmayı tamamlayarak kovuşturma aşamasına geçildi. Bu kovuşturma aşamasında da bunu değerlendirecek olan hakimlerimiz ve savcılarımızdır. Hep beraber o süreci bekleyeceğiz. Zaten kamuya açık bir şekilde iddianamede ortada. Dolayısıyla bunu hiçbir tarafa, o tarafa, bu tarafa çekmemek lazım. Bundan bir siyasi sonuç çıkarmak için bir takım manipülasyonlar yapmamak lazım. Tarafsız ve bağımsız yargının kararını beklemek gerekir." ifadelerini kullandı.

9. yargı paketi

"9. Yargı Paketiyle ilgili olarak özellikle yargının etkinliğini, yargı hizmetlerinin işleyişindeki hızlandırıyoruz. Daha etkin, daha acil bir yargı sistemi için önemli düzenlemeler var. Tabii biraz çalışma gerektiren bazı maddeler de var. Bununla ilgili meclis grubumuzda çalışma devam ediyor. Biz Adalet Bakanlığı olarak bir taslak üzerinde çalışmıştık. O taslak üzerinde milletvekillerimizin değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra teklife dönüşecektir."

"Etki ajanlığı diye bir şey yok"

Bakan Tunç, "Etki ajanlığıyla" da ilgili değerlendirmelerde bulunan Tunç, "Etki ajanlığı diye bir şey söz konusu değil. Kamuoyuna yansıyan çalışma farklı aktarıldı. Bu uygulamadan kaynaklanan bir problemi ortadan kaldırmaya yönelik bir düzenleme. Yoksa Türkiye'de işte araştırma yapanlar cezalandırılacakmış şeklindeki değerlendirmenin hiçbir doğruluk payı yok. Hem kişisel verilerin ihlalinden hem de casusluktan ceza almasına yönelik bir düzenleme. Ki bu düzenlemeye de hiçbir kişinin itiraz etmeyeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla kamuoyuna yanlış aktarılıyor. Yani sanki Türkiye'de araştırma yapan, Türkiye'de bir konuda haber yapan birisi cezalandırılacakmış gibi bir algı oluşturuluyor. Bu algı doğru değil." dedi