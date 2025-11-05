  1. Ekonomim
Adalet Bakanı'dan Demirtaş açıklaması: AİHM'in kararı kesinleşti, süreci mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AİHM’in Selahattin Demirtaş kararına ilişkin açıklama yaptı. Tunç, “Karar kesinleşti, süreci mahkeme değerlendirecek” dedi. AİHM kararının ardından Demirtaş’ın avukatları tahliye başvurusunda bulunmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin açıklama geldi.

AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Bakan Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin kararını anımsattı.

Büyük Daire'nin Adalet Bakanlığı'nın itirazına yönelik ret kararı verdiğini hatırlatan Tunç, "Daire kararı kesinleşmiş oldu. İlgililerin müracaatı durumunda mahkeme tarafından değerlendirilecek. Bu süreci hep beraber beklemek gerekecek" dedi.

Devlet Bahçeli, "Tahliyesi hayırlı olur" demişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin bir açıklama yapmıştı.

Bahçeli, "Hukuki yollar sonuca ulaşmıştır. Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır" demişti.

Avukatları tahliye başvurusu yaptı

 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınan dosyaya ilişkin dün yeni bir karar alınmıştı. AİHM 2'nci Dairesi, ilk olarak 8 Temmuz günü Demirtaş'ın Kobani Davası kapsamında tutuklanmasını "hukuki açıdan sorunlu" bulmuştu.

7 Ekim'de ise Selahattin Demirtaş'ın tutukluğu hakkında ikinci kez hak ihlal kararı vermişti.

Söz konusu karara 8 Ekim'de itiraz eden Adalet Bakanlığı, davanın AİHM Büyük Daire'de yeniden ele alınmasını talep etmişti. Büyük Daire, itirazı reddetmişti. Bu gelişme üzerine Demirtaş'ın avukatları tahliye başvurusu yapmıştı.

