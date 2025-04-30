Adalet Bakanı'ndan DEM Parti'ye yanıt: Top iktidarda ne demek? Biz top oynamıyoruz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"DEM Parti ile müzakere yapmadık"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın "Öcalan’ın iletişim ve çalışma özgürlüğü başta olmak üzere atılması gereken adımlarla ilgili top artık iktidarın sahasındadır" sözlerine Bakan Tunç tepki gösterdi.

Tunç, "Top iktidarda ne demek, biz top oynamıyoruz" dedi."

Bakan Tunç, "Burada ciddi bir mesele var, terörün tasfiyesiyle ilgili. DEM Parti ile müzakere yapmadık. Cezaevindeki hükümlülerle ilgili talepleri vardı, al-ver süreci yok" ifadesini kullandı.

"Bütün hedefimiz terör örgütünün tasfiyesi"

Tunç şu ifadeleri kullandı:

“Bu ülkenin önünde en büyük engel terör belasıydı. Terör belasından kurtulma mücadelesi veriyoruz. Bununla ilgili önemli aşama kaydettik.

Ülkemizin, milletimizin huzurunu bozan terör belasından kurtulmak istiyoruz. Sayın Bahçeli'nin ekim ayında yaptığı konuşmanın ardından sayın Cumhurbaşkanımızın da irade sonrası gelişen bir durum söz konusu oldu. İmralı'nın bir çağrısı oldu. Bu çağrı terör örgütüne yönelik bir çağrıydı.

Silahları bırakma yönünde çağrıya henüz cevap verilmiş değil. Bu çağrıya cevap verildiğinde, terör örgütü kendini feshettiğinde Türkiye terörsüz Türkiye anlamında çok önemli bir aşamaya geçmiş olacak. Bütün hedefimiz terör örgütünün tasfiyesi ve ülkemizin terör örgütünden temizlenmesi.”

Bahçeli dün tepki göstermişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dünkü açıklamasında “PKK'nın derhal silahlarını teslim etmesi kongresini toplayıp örgütsel fesih işlemini tamamlamasını ve terörsüz Türkiye hedefinin enfekte olmaması için derhal komplikasyonların yaşanmaması sağlanmalıdır" demişti.