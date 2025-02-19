Adalet Bakanı'ndan TÜSİAD'a: Kara propaganda, iş adamlarına da ekonomiye de katkı sağlamaz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç, TÜSİAD'ın tepki çeken açıklamalarının hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını ifade etti. "Ülkemizde hukuk güvenliği ve yargı sistemimiz sonuna kadar işliyor" dedi.

Tunç, kara propogandanın iş adamlarına da ekonomiye de katkısı olmayacağını vurgulayarak şunları söyledi:

"Ülkede hukuk güvenliği işliyor"

"Devam eden davaları sıralayarak, 'Bu soruşturma ve davalarda suç vardır ya da yoktur bilemeyiz ama bunlar doğru değildir' şeklinde yorum yaptığınız zaman burada yargıya müdahale anlamına gelebilecek durum ortaya çıkar. Herkesin konuşmalarında dikkat etmesi gereken hususlar var. TÜSİAD'ın son yaptığı açıklamada, 'insan hakları temelli, demokratik hukuk devletinin tahkim edilmesi ve kalkınmanın bu şekilde sağlanacağına' yönelik beyanı oldu. 22 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bunun için çalışıyoruz. 'Adalet olmadan kalkınma olmaz' diyoruz. Hukuk devletinin tahkimi, insan haklarının, özgürlüklerin daha da genişlemesiyle ilgili sayısız devrim yaptık, sessiz devrim sayılan reformlara imza attık."

Hukuk devleti ve hukuk güvenliği ilkesinin sağlanması dolayısıyla yabancı sermaye yatırımlarının arttığını vurgulayan Tunç, "Bu ülkede hukuk güvenliği var, yargı sistemimiz sonuna kadar işliyor. Hukuk güvenliğinin olmadığına yönelik kara propagandanın iş adamlarımıza da sanayicimize de ekonomimize de katkısı olmaz" dedi.