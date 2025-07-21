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Adalet Bakanlığı Diyarbakır’da 200 mahkumun tahliye edildiği iddiasını yalanladı

Adalet Bakanlığı AYM kararının ardından Diyarbakır’da 200 mahkumun tahliye edildiği iddiasını yalanladı.

Haber Merkezi
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Adalet Bakanlığı Diyarbakır’da 200 mahkumun tahliye edildiği iddiasını yalanladı
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Adalet Bakanlığı Diyarbakır’da 200 mahkumun tahliye edildiği iddiasına ilişkin basın açıklaması yaptı. 

"İddialar gerçek dışıdır"

Bakanlık, bazı mecralarda “TCK 220/6 iptal edildi, Diyarbakır’da 200’den fazla kişi tahliye edildi” iddiasının ortaya atıldığını dikkat çekerek, “Bu iddialar gerçek dışıdır. Tahliye edilenlerin sayısı 15’tir" açıklamasını yaptı. 

Adalet Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

"Bugün bazı basın yayın mecralarında yer alan; Anayasa Mahkemesinin TCK’nın 220. maddesinin 6. fıkrasının iptali kararının yürürlüğe girmesiyle “Diyarbakır’daki Ağır Ceza Mahkemelerinin, son 72 saat içinde yoğun bir mesai yaparak AYM’nin bu kararına uyduğu ve söz konusu suçtan mahkûm olan 200’ü aşkın hükümlünün tahliye edildiği” şeklindeki iddia gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyunda oluşabilecek yanlış algıların önüne geçilmesi amacıyla, aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür:

Türk Ceza Kanunu’nun 220/6 ile 314/3 maddelerinde yer alan hükümler, Anayasa Mahkemesi’nin 5/11/2024 tarihli, 2024/189 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Söz konusu karar 09.07.2025 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bugün itibarıyla resmi kayıtlara göre, kararın yürürlüğe girdiği 09.07.2025 tarihinden itibaren; ilgili kanun maddelerinin iptali nedeniyle Diyarbakır’da 15 kişi tahliye edilmiştir.

Gerçek dışı iddialarla kamuoyunda güvensizlik oluşturmayı hedefleyen bu tür haber ve paylaşımlar, sadece dezenformasyon niteliği taşımakla kalmayıp, aynı zamanda hukuk devleti ilkesine de zarar vermektedir.

Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş bu tür haberlere itibar etmemesi önemle rica olunur."

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