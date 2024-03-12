Adalet Bakanlığı duyurdu: Firari yazar Eylem Tok ve oğlu için iade talepnamesi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eyüpsultan'da kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ve annesi Eylem Tok hakkında konuştu.

Kazanın ardından Eylem Tok, oğlunu önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçırmıştı. Haklarında tutuklama kararı çıkarılan anne ve oğlu için ABD makamlarıyla iletişime geçildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise aHaber'e yaptığı açıklamada, Eylem Tok ve oğlunun ABD'den iade süreciyle ilgili son bilgileri paylaştı. Bakan Tunç, "Eylem Tok ve T.C.'nin iadesi için süreç işliyor. Talepname 1 hafta-10 gün içinde ABD'ye iletilecek" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart'ta kullandığı arabayla yol kenarındaki ATV tipi araçlara çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne, İ.G, T.A, S.K. ve H.T'nin yaralanmasına neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ile annesi Eylem Tok kaza sonrası İstanbul Havalimanı'ndan Mısır'a kaçmış, ardından ise Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişlerdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Ardından, zanlıların hem diplomatik yollardan hem de Interpol vasıtasıyla Türkiye'ye iadeleri istenmişti.