Adalet Bakanlığı harekete geçti: Bilirkişi atamalarına yeni düzenleme

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanları ile bilirkişilerde aranan nitelikler güncellenecek. Otomatik tevzi sistemi getirilerek bilirkişilerin sıra ile görevlendirilmeleri sağlanacak. Bu doğrultuda, bilirkişiler mahkemeler tarafından merkezi sistem üzerinden online olarak atanacak.

Yargı süreçlerinin kısaltılması kapsamında bilirkişilerin raporlarını hazırlaması için öngörülen süreler kısaltılacak. Raporunu süresinde vermeyen, bilirkişilik görevini istismar eden ya da gerçeğe aykırı rapor veren bilirkişiler hakkındaki yaptırımlar caydırıcı hâle getirilecek. Meslek kurallarına aykırı davrananların bilirkişilik sertifikası iptal edilecek.