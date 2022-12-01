Adalet Bakanlığı kadrolu psikolog alımı başvuru tarihleri belli oldu! İşte başvuru şartları

Adalet Bakanlığı kadrolu psikolog alacağını duyurdu. Adalet Bakanlığı psikolog alımı ile 132 personelin personel istihdam edilecek. Alımlar KPSS lisans türünde KPSSP3 puanına göre yapılacak.

Adalet Bakanlığı psikolog alımı kapsamında istihdam edilecek personeller Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde göreve başlayacak. 132 psikoloğun yanı sıra, 222 sosyal çalışmacı ve 52 pedagog istihdam edilecek.

Adalet Bakanlığı kadrolu psikolog alımı başvurusunda bulunan adaylar KPSSP3 puan türüne göre sıralanacak ve alınacak kadro sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağırılacak.

Psikolog alımı başvuru şartları

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. 2022 yılı lisans Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almak,

3. a) Psikolog kadrosuna atanabilmek için; Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak,

b) Pedagog kadrosuna atanabilmek için; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Eğitim Programları ve Öğretim lisans bölümlerinin birinden mezun olmak,

c) Sosyal Çalışmacı kadrosuna atanabilmek için; Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler lisans bölümlerinin birinden mezun olmak,

4. Diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

Adalet Bakanlığı kadrolu psikolog alımı için başvurular Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden e-Devlet şifresi ile yapılacak. Psikolog alımı başvuruları 5-16 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Adalet Bakanlığı kadrolu psikolog alımı başvurusu yapacak adayların başvuru işlemleri sırasında sisteme şu belgeleri pdf formatında yüklemeleri gerekiyor:

Fotoğraflı özgeçmiş,

Denklik gösterir belge (Belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için başvuru sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.)

Adalet Bakanlığı psikolog alımı sınav konuları

Yapılacak sözlü sınavda adaylara şu alanlardan, belirtilen sayılarda sorular yöneltilecek: