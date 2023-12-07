Adalet Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkındaki takipsizlik kararının bozulmasını istedi

ANKARA(EKONOMİ) - Adalet Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Hakkında, önceki Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Sinan Aygün tarafından 3 yıl önce bulunulan suç duyurusuna ilişkin mahkemenin kararına yönelik bozma istedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi basın biriminden yapılan açıklamada Sinan Aygün ve Melih Gökçek'in avukatı M. Ali Alan tarafından 3 yıl önce Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulunulduğu hatırlatılarak, mahkemenin kesinleşmiş takipsizlik kararı verdiği bildirildi.

Açıklamada Adalet Bakanlığı’nın 3 yıl sonra kararın bozulması istemiyle davaya müdahil olduğunun altı çizilerek, “Yavaş'ın tekrar yargılanması isteniyor. TOGO Kuleleri sürecinde hukukta "olağan dışı" bir durum yaşandı. Savcılığın takipsizlik kararı vermesine, mahkemenin bu kararı kesinleştirmesine rağmen 3 yıl sonra, ne hikmetse Mansur Başkanımızın adaylığının açıklanmasının ardından Adalet Bakanlığı kararı bozma isteminde bulundu” ifadesi kullanıldı.

TOGO Kuleleri projesi

Sinan Aygün tarafından yapılan TOGO Kuleleri projesi, 2019 yılında mühürlenmişti. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 28 Nisan 2022 tarihinde mühürlü olan TOGO kulelerine ilişkin yıkım kararı almıştı. Ardından idare mahkemesi bu karara ilişkin yürütmeyi durdurma vermişti.