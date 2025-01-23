Adalet Bakanlığı: Otel yangınında 78 kişi hayatını kaybetti, kimlikler belirlendi! İşte isimleri...

Adalet Bakanlığı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangınla ilgili son durumu açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada can kaybının 78 olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bolu'daki yangında tüm kimlikler tespit edilmiştir. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı da 78'dir" ifadelerine yer verildi.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı.

Açıklamada, "Ölü muayene ve kimlik tespiti işlemlerine destek için İstanbul'dan bir başkan yardımcısı, 4 adli tıp uzmanı ve 2 otopsi teknisyeni, Ankara'dan 2 adli tıp uzmanı ve 2 otopsi teknisyeni, Düzce'den 3 adli tıp uzmanı ve 2 otopsi teknisyeni, Bolu'da görev yapan 4 adli tıp uzmanı ve 2 otopsi teknisyeni olmak üzere toplamda 14 adli tıp uzmanı ve 8 otopsi teknisyeni görevlendirilmiştir. Kurum Başkanı başkanlığında 23 kişilik bir ekip görev yapmaktadır." bilgisine yer verildi.

Bugün saat 02.30 itibarıyla kuruma ulaşan cenaze ve ceset parçalarının otopsi ve ölü muayenesi işlemlerinin tamamlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Otopsi ve ölü muayenesi yapılan 57 cenaze Bolu'da ölü muayenesi ve kimlik tespiti yapılarak yakınlarına teslim edilmiştir. Kimlik tespiti yapılamayan 21 cenaze otopsi ve kimlik tespiti işlemleri yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderilmiştir. 20 cenaze kimlik tespiti yapılarak yakınlarına teslim edilmiştir. Bir cenazenin kimlik tespiti yapılmış olup yabancı uyruklu olan cenaze için konsolosluk belgesi ve cenaze yakını beklenmektedir."

Açıklamada, "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Oteli'nde meydana gelen yangında vefat eden 78 kişinin ölüm sebebi ve kimlik tespiti kurumumuzca tamamlanmıştır. 77 cenaze yakınlarına teslim edilmiştir. Yabancı uyruklu bir cenazenin teslimi için yakını beklenmektedir." ifadesi kullanıldı.

78 kişinin kimliği belirlendi

Grand Kartal Oteli'nde meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin kimlikleri şöyle:

"Dilara Ermanoğlu, Alya Turan, Müge Turan, Vedia Nil Apak, Ferda Apak, Eslem Uyanık, Nehir Sarıtaş, Ömür Kotan, Enes Gültekı̇n, Mehmet Cem Doğan, Ayşe Maya Doğan, Habibe Çetı̇z, Vedat Çetı̇z, Mine Akı̇şli, Şenol Akı̇şli, Alican Boduroğlu, Ebru Boduroğlu, Elif Naz Boduroğlu, Kürşat Yıldız, Nergiz Yıldız, Eren Bağcı, Ayşemin Elif Doğan, Ahmet Çetı̇z, Doğa Doğan, Mert Doğan, Mavi Doğan, Ceren Yaman Doğan, Müge Suyolcu, Pera Suyolcu, Atakan Yalçın, Demir Tüzgı̇ray, Yılmaz Sarıtaş, Can Tokcan, Gülçin Akı̇şli, Doruk Sarıtaş, Duygu Doğan, Derin Yalçın, Atıl Enis Tokcan, Atlas Kaan Tokcan, Kemal Tokcan, Rümeysa Gültekı̇n, Özüm Karataşlı, Esat Çetı̇z, Kıvanç Güngör, Kerem Güngör, Lalin Doğan, Ayşe Neva Türkmen, Nedim Türkmen, Oya Kanpolat, Yasemen Boncuk Tüzgı̇ray, Ala Dora Türkmen, Yüce Ata Türkmen, Burcu Güngör, Pelin Güngör, Dila İnal, Defne Arkadaş, Ela İnal, Esra Nazı̇k, Bilal Gültekı̇n, Zehra Sena Gültekı̇n, Sümeyye Güner, Bekir Sadık Gültekı̇n, Muhammed Selim Gültekı̇n, Yusuf Sinaneddin Gültekı̇n, Alya Altın, Kübra Altın, Yiğit Gençbay, Defne Tüzgı̇ray, Erhan Tüzgı̇ray, Alp Mercan, Feray Kanpolat, Sedat Çetı̇z, Seden Nurgül Dayı, Süleyman Dayı, Ela Dayı, Buse Dayı, Şevval Şahı̇n, Laura Kurtınadze"