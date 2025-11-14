  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Adalet bakanlığı sınavları geç başvuru tarihleri; Adli Yargı, Avukat, İdari Yargı sınavları ne zaman
Takip Et

Adalet bakanlığı sınavları geç başvuru tarihleri; Adli Yargı, Avukat, İdari Yargı sınavları ne zaman

ÖSYM tarafından yapılacak Adalet Bakanlığı sınavları adına başvuru aşaması bitti. Başvuru zamanını geçiren adaylar ise “Adalet Bakanlığı sınavları geç başvuru tarihi ne zaman?” sorusuna cevap arıyor. 2025 senesi Adli Yargı, Avukat ve İdari Yargı sınavlarına girmeyi düşünen adaylar, sınav günleri ve saatlerini de sorguluyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Adalet bakanlığı sınavları geç başvuru tarihleri; Adli Yargı, Avukat, İdari Yargı sınavları ne zaman
Takip Et

4-11 Kasım 2025 tarihleri arasında kabul edilen başvuruların sonrasında geç başvuru günü de ÖSYM takvimine dahil edildi. Sınava katılım için ilave olanak araştıran adaylar, geç başvuru takvimine odaklanmış durumda. Peki Adalet Bakanlığı sınavları için geç başvuru günü ne zaman yapılacak? 2025 Adli Yargı, Avukat ve İdari Yargı sınavları hangi tarihte, saat kaçta uygulanacak? İşte ÖSYM’nin paylaştığı bilgiler…

Adalet bakanlığı sınavları geç başvuru tarihleri

Adalet Bakanlığı geç başvuru işlemleri 17 kasım 2025 saat 23.59'a kadar alınacak.

2025-Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat, İdari Yargı sınavları 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde saat 10.15'te uygulanacak.

Adalet Bakanlığı sınav sonuçları 21 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak

Gündem
Aile Bakanı Göktaş: Türkiye’de hanelerin yüzde 50’sinde çocuk yok
Aile Bakanı Göktaş: Türkiye’de hanelerin yüzde 50’sinde çocuk yok
Tarım Orman Bakanlığı'ndan Hırvatistan’da düşen OGM uçağıyla ilgili açıklama
Tarım Orman Bakanlığı'ndan Hırvatistan’da düşen OGM uçağıyla ilgili açıklama
TOKİ 500 bin sosyal konut hangi ilçelerde var? 81 ilde 500 bin sosyal konut ne zaman başlayacak?
TOKİ 500 bin sosyal konut hangi ilçelerde var? 81 ilde 500 bin sosyal konut ne zaman başlayacak?
CSO Ada Ankara ve AKM'deki etkinlikler iptal edildi
CSO Ada Ankara ve AKM'deki etkinlikler iptal edildi
Çalışanını beyzbol sopasıyla darbeden sosyal medya fenomeni Bahadır Ünlü gözaltına alındı
Çalışanını beyzbol sopasıyla darbeden sosyal medya fenomeni Bahadır Ünlü gözaltına alındı
LeMan Dergisi karikatüristi Doğan Pehlevan'a tahliye kararı: Tutuklu kalmaya devam edecek
LeMan Dergisi karikatüristi Doğan Pehlevan'a tahliye kararı: Tutuklu kalmaya devam edecek