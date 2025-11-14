Adalet bakanlığı sınavları geç başvuru tarihleri; Adli Yargı, Avukat, İdari Yargı sınavları ne zaman

4-11 Kasım 2025 tarihleri arasında kabul edilen başvuruların sonrasında geç başvuru günü de ÖSYM takvimine dahil edildi. Sınava katılım için ilave olanak araştıran adaylar, geç başvuru takvimine odaklanmış durumda. Peki Adalet Bakanlığı sınavları için geç başvuru günü ne zaman yapılacak? 2025 Adli Yargı, Avukat ve İdari Yargı sınavları hangi tarihte, saat kaçta uygulanacak? İşte ÖSYM’nin paylaştığı bilgiler…

Adalet bakanlığı sınavları geç başvuru tarihleri

Adalet Bakanlığı geç başvuru işlemleri 17 kasım 2025 saat 23.59'a kadar alınacak.

2025-Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat, İdari Yargı sınavları 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde saat 10.15'te uygulanacak.

Adalet Bakanlığı sınav sonuçları 21 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak