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Adalet Bakanlığı'dan fon açıklaması: Özgür Özel'in "bilgiler sızdırıldı" açıklaması iftiradır

Adalet Bakanlığı, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin Bakanlık kaynaklarınca muhalefete sızdırıldığı yönündeki açıklamasına yanıt verdi. Bakanlık, iddianın “ağır ve mesnetsiz bir iftira” olduğunu belirterek soruşturmanın deliller doğrultusunda sürdürüldüğünü bildirdi.

Haber Merkezi
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Adalet Bakanlığı'dan fon açıklaması: Özgür Özel'in "bilgiler sızdırıldı" açıklaması iftiradır
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Adalet Bakanlığı, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, fon soruşturmalarında bazı isimlerin özellikle Adalet Bakanlığı kaynaklı olarak muhalefete sızdırıldığı yönündeki açıklamalarına yanıt verdi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

 "Teyit edilmemiş manipülatif içeriklerin muhalefet milletvekilleri üzerinden dolaşıma sokulmasının ardından, Sayın Bakanımızı da hedef alan içeriklerin yanlış ve manipülatif olduğunun anlaşılması üzerine ortaya çıkan soru işaretlerinin devlet kurumlarına yöneltilmeye çalışıldığı görülmektedir.

Ana muhalefet liderinin, fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanı Bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır. 

Fon soruşturması, spekülasyonlara göre değil, yalnızca delillerin gösterdiği istikamette kararlılıkla sürdürülmektedir."

Özgür Özel ne dedi?

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Soruşturmada bazı isimlerin özellikle Adalet Bakanlığı kaynaklı olarak muhalefete sızdırıldığını öne süren Özel, bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmeden paylaşmadıklarını söyledi.

Özel, Nefes’e yaptığı açıklamada, fon soruşturmasında Meclis’in denetim görevinin de bulunduğunu belirterek, “İsimler havada uçuşuyor. Özellikle Adalet Bakanlığı’ndan sızdırılan, bize de muhalefete doğru sızdırılan isimler havada uçuşuyor” dedi.

Bu süreçte “false flag” (yalancı bayrak) yönteminin kullanılıyor olabileceğini savunan Özel, bazı gerçek isimlerin gündeme getirilerek soruşturmanın asıl hedeflerinin tartışılmasının engellenmek istenebileceğini öne sürdü.

Özel, Fatma Betül Sayan Kaya ve Ertan Aydın gibi isimlerin de doğrulama sürecinin ardından kamuoyuyla paylaşıldığını belirterek, “Doğruluğunu teyit ettiğimiz hiçbir bilgiyi de gizlemiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Aktif bir bakanın ismini teyit etmeye çalışıyoruz”

Bir aktif bakanın ismiyle ilgili bilgilerin uzun süredir kendilerine ulaştığını söyleyen Özel, henüz doğrulama aşamasında olduklarını belirtti.

Özel şöyle konuştu:

“Şu anda bir aktif bakanın ismiyle ilgili bilgi uzun süredir söyleniyor. Onun teyidine uğraşıyoruz. Teyit ettiğimizde parti sözcümüz onu da paylaşacak.”

Özel, ayrıca soruşturma kapsamında bir fon yönetim şirketinin yüzde 33 hisse sahibi olduğu bir şirket ve sürekli işlem gören bir hisse üzerinden de değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu hissenin 200 liraya kadar çıkarıldığını ve daha sonra 40 liradan alıcısının kalmadığını iddia etti.

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