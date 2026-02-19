İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Fatih Dönmez atandı
Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek'in yerine gelen isim netleşti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez getirildi.
HSK 1. Dairesi, Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığına atanmasının ardından yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını belirlemek ve bazı görevlerde değişiklik yapılması kararlarını bugünkü toplantısında sonuçlandırdı.
Yargıdaki diğer atamalar da şu şekilde;
Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Beşir Güven'in Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Harun Bulut'un Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne getirildi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necattin Öztürk'ün Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı.
Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Sağlam'ın Bölge Adliye Mahkemesi İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.
Barış Kurt'un Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı.
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Serhat Tellioğlu'nun Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne getirildi.
Ankara Cumhuriyet Savcısı Nuri Gül'ün Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne getirildiği belirtildi.