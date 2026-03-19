Adalet Bakanlığı’nda çok sayıda genel müdür ve daire başkanı görevden alındı

Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Ceza İşleri Genel Müdürü Oğuzhan Yaşar, Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, Personel Genel Müdürü Yusuf Soner Çiftçioğlu, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Abdurrahim Taş, Bilgi İşlem Genel Müdürü Servet Gül, Teftiş Kurulu Başkanı Cihan Yıldız, İcra İşleri Dairesi Başkanı Hasan Özçelik, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı İbrahim Çetin ile Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanı Meral Gökkaya görevden alındı.

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne Hazım Aslancı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’ne Erdinç Avşar, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne Çelebi Yılmaz, Personel Genel Müdürlüğü’ne Cahit Cihad Sarı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Mücahit Gülşen, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü’ne Mehmet Murat Tuzcu, Teftiş Kurulu Başkanlığı’na Murat Gülaç, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı’na Yusuf Kılıç, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na Murat Akınbingöl, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na Berkay Altuğ ile Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı’na Metin Yıldırım atandı.