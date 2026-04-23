Adalet Bakanlığı’ndan ceza adalet sisteminde kritik adım: 7 yeni daire başkanlığı kuruldu

Adalet Bakanlığı, ceza adalet sisteminde devrim niteliğinde bir adım atarak bünyesinde 7 yeni daire başkanlığı kurdu.

Yeni yapılanmanın en dikkat çeken birimi olan "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı", rafa kaldırılan dosyaları birimler arası koordinasyonla yeniden gün yüzüne çıkaracak.

Bakan Gürlek konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde “Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma” vizyonumuz doğrultusunda, ceza adalet sistemimizin etkinliğini artırmaya devam ediyoruz.

"Gülistan Doku soruşturması" gibi toplum vicdanında derin iz bırakan faili meçhul olayların aydınlatılması için bu alanda kurumsal kapasitemizi ayrıca güçlendiriyoruz. Terörden örgütlü suçlara, dijital suçlardan dezenformasyonla mücadeleye, afet süreçlerinden faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına kadar geniş bir alanda ihtisaslaşmayı güçlendiriyoruz.

Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde bugün itibariyle 7 yeni daire başkanlığı kurduk:

Adli Emanet Daire Başkanlığı

Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı

Kamu Düzeni, Dijital Ortam Güvenliği ve Dezenformasyonla Mücadele Daire Başkanlığı

Örgütlü, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Daire Başkanlığı

Terör Suçları Daire Başkanlığı

Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Daire Başkanlığı

Hedefimiz; daha hızlı, daha etkin ve daha güven veren bir adalet sistemi inşa etmektir. Adaletin Yüzyılı için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."