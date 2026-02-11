Adalet Bakanlığı'ndan devir teslim töreni: Yılmaz Tunç, görevi Akın Gürlek'e devretti

Ankara’da bugün siyaset gündemi oldukça hareketli. TBMM’de parti grup toplantıları yapılırken, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in Ankara ziyareti günün öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan kabine değişikliğinin ardından ise bakanlıklarda devir teslim törenleri başladı; bu kapsamda İçişleri Bakanlığı’nda da görev değişimi gerçekleştirdi.

Hemen ardından başlayan törende Yılmaz Tunç, görevi Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek'e devretti.

"Bu görevler bir nöbet değişimidir"

Tunç, devir teslim törenindeki konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün görevi devretmenin onur ve gururunu yaşıyoruz. Bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. 2 buçuk yıldır sizlerleyiz. Yargımızın kapasiteni güçlendirme gayreti ile çalışmanın onur ve gururunu yaşadık. Türkiye demokratik kalkınmasını ihmal etmedi.

Vesayetçi anlayışı tarihe gömmeyi başardık. Çok önemli mesafeler aldık.

Sürekli hem mevzuatımızın yenilenmesi hem de çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde ülkemiz önemli ilerlemeler sağladı.

Hedeflerin önemli bir kısmını hayata geçirdik. 23 yılda kat edilen mesafeye 2 buçuk yılda katkı sağlamak için çalışma arkadaşlarımız ile gayret gösterdik.

Bir yatırım hamlesi de başlattık. 81 vilayetimizin 60'tan fazlasını ziyaret ederek vatandaşlarımızla, hakim savcı arkadaşlarımız ile buluştuk.

Bu görevlerin bir makam olmadığı milletin emaneti olduğu bilinci ile çalıştık.

Bugün değerli kardeşim Akın Gürlek önemli görevler yaptı. Adalet Bakanlığı'nda da bu çalışmaları ileri taşıyacaktır. Bizler milletin emanetine sahip çıkacağız.

Her alanda çok büyük mesafeler alınarak Türkiye Yüzyılı'nın temelleri atıldı. Terörsüz Türkiye'ye adım atılması noktasında bizlere düşen önemli görevler vardı.

Sürecin kalıcı olması için yaptığımız çalışmalar vardı. Koordinasyon içinde çalışmalarımızı yürüttük ve komisyona da aktardık.

Görevimiz süresince vekil arkadaşlarımızın desteklerini gördük. Onlar da bizler de arazideydik. Yargı teşkilatımız, genç ve gelecek vaat eden bir teşkilat.

Tüm avukatlarımıza da buradan teşekkür ediyoruz. Bu görevler bir nöbet değişimidir. Kaldığımız yerden yolumuza devam ederek asıl amacımız milletin memnuniyetidir."

"Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız"

Sözü alan Akın Gürlek ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Suçla mücadelede tavizsiz duruşumuzu sürdüreceğiz. Yargı süreçlerini hızlandırmaya, dijital altyapıyı güçlendirmeye ve hukuk güvenliğini güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu bir bayrak yarışıdır; biz de bu emaneti daha ileriye taşıma gayreti içinde olacağız.

Yargı mensuplarımız, akademi, sivil toplum ve milletimizle istişare içinde çalışarak daha güçlü bir hukuk devleti için çaba göstereceğiz. Bu vesileyle, bu görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyor, milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Ben yargı teşkilatının içinden geliyorum. Bildiğiniz üzere 20 yıla yakın hâkimlik ve savcılık yaptım. Özellikle hâkim ve savcı arkadaşlarımızın sorunlarını yakından takip ediyorum. İnşallah bu sorunların çözümü için de elimden gelen gayreti göstereceğim.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanımıza ve birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarına da ayrıca gönülden teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum."