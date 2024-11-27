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Adalet Bakanlığından 'Öcalan ile görüşmeye izin çıktı' iddiasına yalanlama

Adalet Bakanlığı, DEM Parti eş başkanlarının Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptıkları başvuruya izin verildiği yönündeki bazı yorumların ve haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

İHA
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Adalet Bakanlığından 'Öcalan ile görüşmeye izin çıktı' iddiasına yalanlama
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Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “DEM eş başkanlarının Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptıkları başvuruya izin verildiği yönündeki bazı yorumlar yapılıyor. Bu yorum ve haberler doğru değildir” denildi.

DEM Parti de yalanlamıştı

Öte yandan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da bugün konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın Sayın Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı’na iletilen başvurularına dair tarafımıza olumlu ya da olumsuz herhangi bir dönüş olmadı. Bu görüşmenin bir an evvel gerçekleşmesi için başvurumuza onay beklediğimizi yineler, bu konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağımızı duyururuz" denildi.

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