Adalet Bakanlığı'ndan Rezan Epözdemir kararı

Avukat Rezan Epözdemir, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde savcılığa ifade veren Epözdemir, "rüşvete aracılık etmek" ve "rüşvet almak" suçlarından tutuklama talebiyle, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme" ile "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından ise adli kontrol tedbiri talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Rüşvet suçundan tutuklama kararı verildi

Nöbetçi hakimlik, şüpheli Rezan Epözdemir hakkında "rüşvete aracılık etmek" ve "rüşvet almak" suçlarından tutuklama kararı verdi. Terör suçlarına ilişkin olarak ise savcılığın adli kontrol tedbiri talebi reddedildi.

Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni

Adalet Bakanlığı, Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan dosyalarla ilgili soruşturma izni verdi.