Adalet Bakanlığı'ndan Rojin Kabaiş açıklaması: DNA analizleri yapıldı

Adalet Bakanlığı, Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin soruşturmada “Adli Tıp Kurumu tarafından kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı ve gerekli biyolojik incelemelerin yapılmadığı” yönündeki iddiaları yalanladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bazı basın ve yayın organlarında, Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında “Adli Tıp Kurumu tarafından kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı ve gerekli biyolojik incelemelerin yapılmadığı” yönünde gerçeği yansıtmayan iddialara yer verilmiştir. Doğrusu; Rojin Kabaiş’in üzerinden çıkarıldığı bildirilen kıyafetler üzerinde biyolojik incelemeler ve DNA analizleri yapılmıştır. Söz konusu kıyafetler ilk olarak Van Jandarma Kriminal Laboratuvarına gönderilmiş ve yapılan biyolojik incelemelere ilişkin rapor düzenlenmiştir. Kıyafetler daha sonra, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesine gönderilmiş; gerçekleştirilen incelemeler sonucunda ayrıntılı rapor hazırlanmıştır" denildi.